Коли відбудеться наступний бій Тайсона Ф'юрі: промоутер розкрив нові деталі

Промоутер Френк Воррен спростував інформацію, що наступний бій Тайсона Ф'юрі відбудеться 1 серпня у Дубліні. Водночас функціонер підтвердив, що "Циганський король" хоче отримати проміжний поєдинок перед тим, як вийде битися з Ентоні Джошуа.

Воррен заявив, що працює над тим, щоб організувати розминочний бій для Тайсона. Його слова передає Seconds Out.

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Що відомо про наступний бій Тайсона Ф'юрі?

"Ми працюємо над тим, щоб організувати його, але поки що нічого не оголошували. 1-го серпня у Дубліні буде Пірс О'Лірі проти Марка Чемберлена за титул IBO, це буде шоу із супер-андеркардом. Коли Тайсон битиметься, ми оголосимо дату в належний час", – розповів промоутер.

Він підтвердив, що суперником Ф'юрі не буде колишній чемпіон світу Еді Руїс. Водночас Воррен сподівається, що "Циганський король" битиметься проти сильнішого боксера, аніж Крістіан Пренга, з яким 25 липня зустрінеться Джошуа.

Я вважав би за краще, щоб у жодного з них не було цих розминочних боїв. Тайсон уже мав один. "Ей-Джей" бився проти Джейка Пола у грудні. В ідеалі я хотів би, щоб вони провели його відразу. Але в будь-якому разі цього не станеться. З ким би вони не билися, вони повинні перемогти і виглядати добре, щоб переконатися, що бій у листопаді відбудеться,

– резюмував промоутер.

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