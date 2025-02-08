Боявся суду: Майк Тайсон зізнався, чому наважився на бій із Полом після десяти переливань крові

У листопаді 2024-го року поціновувачі боксу побачили повернення у ринг легендарного Майка Тайсона. "Залізний Майк" повернувся на ринг із поразки від блогера-боксера Джейка Пола.

58-річна жива легенда боксу протримався у ринзі усі встановлені раунди проти на 31 рік молодшого від себе суперника. У перших двох раундах Майк намагався продемонструвати, що "є ще порох у порохівниці", але у підсумку програв за рішенням суддів – 79-73.

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Тайсон пережив проблеми зі здоров'ям

Раніше Тайсон розповідав, що ще досі не зміг відновитись від бою проти Джейка Пола. Лише тепер легендарний "Залізний Майк" зізнався, чому взагалі вирішив вийти у ринг проти боксера-шоумена. Майк вкотре шокував своїми проблемами зі здоров'ям, які виникли напередодні поєдинку, повідомляє 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

За недовго перед боєм у мене виникла виразка, я пережив десять переливань крові. Але я наважився на цей бій, я думав, що вони подадуть на мене до суду, якщо я відмовлюся битися,

– заявив Майк Тайсон.

У ЗМІ повідомляли, що частину із заробленого гонорару Тайсон витратив на купівлю нового будинку із розкішною територією. Була інформація, що "Залізний Майк" може знову вийти у ринг, але лише у виставкових шоу.

Натомість наступний бій Джейка Пола міг бути проти зіркового Сауля "Канело" Альвареса. Але останній підписав контракт із Rhiyad Season. Також було анонсоване шоу, у якому Джейк Пол повинен побитись зі своїм старшим братом Логаном Полом. Їх поєдинок відбудеться 27 березня цього року.