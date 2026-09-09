"Він несе повну нісенітницю" відомий журналіст розкритикував Ф'юрі за бажання битися з Усиком

Відомий журналіст та інсайдер Ден Рафаель розкритикував колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Причиною стали слова британця про можливе проведення третього бою проти Олександра Усика.

Своєю думкою він поділився на ютуб-каналі iFL TV. Напередодні "Циганський король" кинув виклик українцю та зазначив, що готовий до ще одного протистояння, відмовившись від запланованої зустрічі з Ентоні Джошуа.

Реакція Рафаеля на бажання Ф'юрі побитися з Усиком

Рафаель вважає, що британець не може просто скасувати вже досягнуті домовленості.

Я бачив відео Тайсона Ф'юрі. Він несе повну нісенітницю. Він розповідає, що збирається битися з Олександром Усиком: "Ти б бився зі мною втретє? Я не буду проводити бій із Джошуа". Ніби він вважає, що може просто взяти й відмовитися від уже підписаної угоди,

– сказав журналіст.

За його словами, умови домовленості передбачають проведення бою Ф'юрі – Джошуа до кінця 2026 року. При цьому інсайдер зазначив, що особисто не бачив контракту, але чув відповідну інформацію від людей з оточення британського боксера.

Він не може відмовитися від цього бою. За умовами тієї угоди він не може відмовитися від нього – принаймні, судячи з того, що кажуть люди з його оточення,

– додав він.

Рафаель також наголосив, що Ф'юрі спочатку має врегулювати ситуацію з Джошуа та лише після цього зможе зосередитися на інших суперниках.

Тож їм потрібно владнати питання з Джошуа. Якщо Тайсон Ф'юрі готовий провести цей бій у Нью-Йорку й погодитися на нові умови, які вони запропонують – це вже справа Тайсона Ф'юрі. Якщо його все влаштовує – чудово. Але це не означає, що Ентоні Джошуа, Matchroom Boxing та Едді Гірн мають погоджуватися на те саме,

– зазначив експерт.

Нагадаємо, що Ф'юрі та Джошуа планували провести бій у листопаді, однак переговори щодо місця проведення та фінансових умов зайшли в глухий кут. Після цього Ф'юрі переключив увагу на Усика.

Українець двічі переміг Ф'юрі у 2024 році: спочатку роздільним рішенням суддів, а в реванші – одностайним. Після нового виклику британця Усик опублікував відео з тренування, фактично підтвердивши готовність до третього поєдинку.

Водночас директор команди Усика Сергій Лапін раніше заявляв, що трилогія з Ф'юрі розглядається. Українець також має намір провести прощальний бій у США проти Деонтея Вайлдера навесні 2027 року.