Брати Клички та не лише: найвідоміші українські боксери-холостяки
- Віталій Кличко розлучився в 2022 році після 25 років шлюбу і зосереджений на вирішенні питань міста та країни.
- Володимир Кличко не одружувався втретє після розриву з Гейден Панеттьєрі, з якою має доньку.
Українські спортсмени завжди є мішенню для жінок. А зокрема, боксери, оскільки вони відомі в усьому світі, красиві, привабливі й атлетичні.
Серця деяких українських боксерів наразі вільні. Тож, 24 Канал згадує головних холостяків українського боксерського світу.
Відколи Віталій Кличко холостякує?
Найголовнішим холостяком українського боксу та всього міста Києва є його міський голова Віталій Кличко. Він прожив 25 років у шлюбі зі співачкою та моделю Наталею Єгоровою. Вони виховали 3 дітей. Однак у 2022 році розлучились.
Які побачення? У мене прийом громадян від ранку до вечора! Ось це мої побачення, де до мене звертаються з проханнями вирішити питання людей. Ось такі побачення у мене,
– зазначав про своє особисте життя колишній боксер.
Тож, від когось із жінок серце Віталія Кличка вільне. Утім наразі воно зайняте містом і країною. Кличко-старший зауважує, що зараз потрібно долати всі виклики війни, а вже всім іншим займатись після її завершення.
У якому статусі зараз перебуває Володимир Кличко?
Володимир Кличко у своєму житті мав багато жінок. Він двічі був одружений, а ще йому приписували романи з різними моделями та боксерками. Головною жінкою в житті Володимира була американська акторка Гейден Панеттьєрі.
Вони одружились у 2013 році, мають доньку. Утім пологи морально надломили жінку, через що вона захопилась алкоголем і наркотиками. Це зламало шлюб пари. Кличко забрав доньку собі, виховував її разом зі своєю мамою, й втретє в житті не одружувався.
Хто ще з українських боксерів має вільне серце?
У вересні 2025 року розпалась зіркова пара спорстменів – боксера Владислава Сіренка, який виступає в надважкій вазі, та легкоатлетки Вікторії Ткачук. Пара була в стосунках 3,5 роки, хоча публічно про них стало відомо лише у 2023 році.
Розрив став несподіванкою для фанатів обох спортсменів. Про нові стосунки Владислав Сіренко не повідомляв, тож можна зробити висновок, що за півроку після розриву з Вікторією Ткачук, його серце досі вільне.
Новини про українських боксерів: коротко
- Українець Вихрист увійшов у рейтинг топ-10 WBO. Це стало можливим завдяки його перемозі над Вахою.
- Богачук проведе бій із Мозлі-молодшим. Поєдинок відбудеться 10 травня.
- Чухаджян готується до бою з Донованом. Він говорить, що в залі постійно на телевізорі йдуть його бої.