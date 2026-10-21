Дюбуа націлився на Усика після перемоги над Вордлі: що відомо про можливий бій

Український боксер Олександр Усик наближається до завершення професійної кар'єри. Раніше головним кандидатом на роль його суперника в останньому поєдинку вважали Деонтея Вайлдера, однак згодом стало відомо, що цей бій не відбудеться.

Тож пошуки потенційного опонента для фінального поєдинку Усика тривають. Наразі дедалі частіше обговорюють можливість третього протистояння українця з британським боксером Даніелем Дюбуа. 24 Канал зібрав усю актуальну інформацію про ймовірний бій Усика та Дюбуа.

Зухвалий виклик після тріумфу на ринзі

Дюбуа оголосив, що прагне третього поєдинку проти Усика, після того, як у жовтні ефектно захистив свій титул чемпіона світу за версією WBO, нокаутувавши Фабіо Вордлі у другому раунді. Проте провідні боксерські ЗМІ та аналітики скептично оцінюють імовірність цього мегафайту, зазначаючи, що українському спортсмену цей бій просто нецікавий.

Одразу після своєї блискавичної перемоги над Вордлі Дюбуа публічно викликав Усика на третій бій. Британець стверджує, що проаналізував минулі невдачі та кардинально змінився як спортсмен.

Цього разу ми переможемо. Ми припустилися помилок, але тепер все буде інакше. Я вже зовсім інший боксер,

– заявив Дюбуа.

Ініціативу свого клієнта палко підтримав промоутер Френк Воррен. Він підтвердив готовність організувати шоу та зауважив, що завдяки добрим робочим стосункам між командами боксерів влаштувати цей поєдинок буде нескладно.

Реванш Дюбуа з Вордлі, після якого британець викликав Усика на бій: дивіться відео

Історія протистояння: Усик уже двічі зупиняв британця

Попри гучні заяви Дюбуа, спортивні аналітики та видання розкритикували ідею трилогії. Експерти наголошують: британцю цей бій потрібен значно більше, адже українець уже двічі довів свою абсолютну перевагу на ринзі, здобувши переконливі дострокові перемоги.

Перший бій (26 серпня 2023 року, Вроцлав)

Усик захистив свої титули, перемігши технічним нокаутом у 9-му раунді. Поєдинок запам'ятався скандальним ударом Дюбуа нижче пояса у 5-му раунді, який команда британця досі вважає легітимним.

Перший бій Усик – Дюбуа: дивіться відео

Бій-реванш (19 липня 2025 року, Лондон)

На легендарному стадіоні "Вемблі" Усик знову переміг достроково, відправивши Дюбуа в чистий нокаут у 5-му раунді.

Поєдинок Усик – Дюбуа: дивіться відео

Глухий кут із Вайлдером та грандіозні плани Усика на 2027 рік

Свій останній поєдинок Усик провів у травні в Єгипті, де впевнено здолав зірку кікбоксингу Ріко Верховена технічним нокаутом.

Попередньо планувалося, що у березні 2027 року Усик проведе великий бій проти Деонтея Вайлдера в США, проте через складні фінансові вимоги сторін переговори зайшли в глухий кут.

За інформацією інсайдерів журналу The Ring, Олександр планує провести два грандіозні поєдинки у 2027 році. Наразі замість трилогії з Дюбуа розглядаються значно перспективніші кандидати:

Давід Бенавідес – непереможений американець, який уже встиг назвати потенційну зустріч з Усиком "одним із найбільших боїв в історії".

Тайсон Ф'юрі – розглядається варіант третього бою, але лише за умови, що "Циганський король" переможе Ентоні Джошуа у грудні.

Зазначимо, що Усик і Дюбуа є одними з головних претендентів на лідерство у світових рейтингах надважкої ваги. У дискусіях експертів обидва боксери претендують на перші два місця, що лише підігріває інтерес до їхнього протистояння. Поєдинок між ними міг би остаточно розставити крапки над "і" та дати відповідь на запитання, хто ж сильніший – Усик чи Дюбуа.