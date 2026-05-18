Джошуа може провести бій з Усиком: промоутер розповів деталі

Олександр Усик та Ентоні Джошуа можуть знову зустрітися на рингу в поєдинку за звання чемпіона світу. Таку ймовірність не відкидає промоутер британського боксера Едді Гірн.

У коментарі BoxingScene він заявив, що кінцева мета Джошуа – знову виграти титул чемпіона світу у надважкій вазі після того, як британець втратив пояси у бою проти Усика у 2021 році.

Дивіться також Усик чи Верховен: з'явився прогноз, хто виграє бій біля пірамід

Чи відбудеться третій бій Усик – Джошуа?

За словами промоутера, план Ентоні полягає у тому, щоб виграти наступний поєдинок проти Крістіани Пренги (25 липня), а також здолати Тайсона Ф'юрі, бій з яким має відбутися у другій половині 2026 року.

Як пояснив Гірн, дві перемоги дозволять "Ей-Джею" претендувати на будь-який поєдинок і будь-який титул, який він забажає.

Промоутер висловив сумнів, що Усик і Джошуа проведуть третій бій. Однак він додав, що бокс іноді непередбачуваний, а сам Ентоні попри дружбу з Олександром завжди прагнутиме реваншу після двох поразок від українця.

Якась частина "Ей-Джея" завжди прагнутиме реваншу з Усиком, адже він двічі йому програв. Те саме стосується й Ф'юрі. Вони – природжені спортсмени. Вони хочуть спробувати зійтися з ним у рингу знову,

– заявив Гірн.

Що відомо про дружбу Усика та Джошуа?

36-річний Джошуа перебував у тренувальному таборі Усика в Іспанії, де українець готувався до протистояння з Ріко Верховеном, яке відбудеться 23 травня у Гізі.

Раніше Гірн розповідав, що "Ей-Джей" вражений тренуваннями Усика. За його словами, представники українця ганяють Джошуа "як собаку". Водночас британець наголосив, що Олександр підтримує його.

Присутність у такому середовищі – коли є двоє працьовитих і дуже конкурентних людей, ти підживлюєшся цією енергією. Тобто ми не конкуруємо, а просто вкладаємо енергію у тренування та підтримуємо один одного таким чином,

– говорив Ентоні про тренування з Усиком.

Дружба Усика та Джошуа навіть вийшла за межі спільних тренувань. Так, у березні 2026 року Ентоні прийняв запрошення Олександра відвідати Київ. Спортсмени відвідали декілька локацій у столиці та побував на вечорі боксу, який організував Усик.

Що кажуть про тренування Джошуа з Усиком?

Однак близькість боксерів і спільні тренування не допоможуть Джошуа щось кардинально змінити, вважає британський боксер Девід Аллен. У коментарі Seconds Out він зазначив, що Усик – це не чарівник та не зможе допомогти Ентоні краще битися.

Його думку підтримав німецький боєць Петер Кадіру, який проводив спаринги з Усиком. Спортсмен зазначив, що команда Усика може змінити лишень певні дрібниці у стилі Джошуа, тоді як рівень майстерності британця залишиться незмінним.

"Не думаю, що він зможе як слід змінити свій стиль боксу або адаптуватися до стилю Усика, тому що, як на мене, до його стилю потрібно адаптовуватися роками – зробити це за кілька місяців неможливо. Не думаю, що це реально. Але, можливо, тренування хороші. Можливо, я помиляюся. Можливо, "Ей Джей" вийде зовсім іншим і розгромить весь дивізіон", – сказав Кадіру.

Чому бій Усик – Джошуа малоймовірний?

Після того, як Усик двічі переміг Джошуа у 2021 та 2022 роках, кар'єрні шляхи бійців "розійшлися". Так, Усик дійшов до статусу абсолютного чемпіона світу після перемоги над Тайсоном Ф'юрі у 2024 році.

Українець зумів вдруге завоювати звання беззаперечного чемпіона світу, коли нокаутував Даніеля Дюбуа у липні 2025 року.

Водночас Джошуа після поразки Усику мав переможну серію з чотирьох поєдинків, після чого у вересні 2024 року отримав шанс знову стати чемпіоном світу. Однак Ентоні не зміг використати нагоду та програв Даніелю Дюбуа у поєдинку за пояс IBF.

Тепер же Джошуа намагається знову повернути собі статус чемпіона світу, тоді як Усик поступово завершує боксерську кар'єру.

Український спортсмен оголосив, що проведе тільки три поєдинки. Окрім Верховена, у його плани входить Тайсон Ф'юрі. Точної інформації щодо третього суперника українця – немає. Раніше він казав, що це може бути переможець бою Фабіо Вордлі – Дюбуа чи непереможний німець Агіт Кабаєл.

Ба більше, Сергій Лапін, директор команди Усика, заявив, що боксер планує свої бої не тільки з урахуванням спортивної складової, але й бізнесу. За його словами, Олександр більше не планує ганятися за титулами як це було раніше.

Відтак, шанси, що Джошуа та Усик проведуть третій бій – вкрай низькі.