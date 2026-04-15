Усик відповів, коли відбудеться його бій з Тайсоном Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі 11 квітня повернувся у бокс після 16 місяців перерви та впевнено переміг росіянина Арсланбека Махмудова. Після бою "Циганський король" не виключив, що проведе третій бій з Олександром Усиком.

Об'єднаний чемпіон світу з України в інтерв'ю The Ring висловився про ще один реванш з Ф'юрі. Боксер сказав, що готовий до поєдинку з Тайсоном, однак після того, як зустрінеться з Ріко Верховеном 23 травня.

Дивіться також Тайсон Ф'юрі втратив космічну суму грошей за бій з росіянином

Що Усик сказав про бій з Ф'юрі?

39-річний Усик зазначив, що подивився тільки половину поєдинку Ф'юрі – Махмудов, адже пішов до церкви на Великдень.

Так, я чув, як Тайсон сказав: "Можливо, трилогія з Усиком". Я готовий, але після бою з Ріко, бо зараз я зосереджений лише на 23 травня,

– заявив спортсмен.

Також українець позитивно оцінив повернення Ф'юрі, який після двох поразок Усику у 2024 році оголосив про завершення кар'єри. За його словами, це "потрібний гравець" для надважкої ваги.

Додамо, що Ф'юрі, який не погоджується з двома поразками від Усика, кинув виклик ексчемпіону світу Ентоні Джошуа, який тренується з Усиком. Український чемпіон висловив впевненість, що "Ей-Джей" переможе "Циганського короля", якщо їх бій відбудеться.

Що відомо про повернення Ф'юрі?