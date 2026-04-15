15 квітня, 20:02
3

Усик відповів, коли відбудеться його бій з Тайсоном Ф'юрі

Михайло Гема
Основні тези
  • Усик готовий до бою з Ф'юрі після зустрічі з Ріко Верховеном 23 травня.
  • Ф'юрі повернувся до боксу після 16 місяців перерви та переміг Арсланбека Махмудова.

Тайсон Ф'юрі 11 квітня повернувся у бокс після 16 місяців перерви та впевнено переміг росіянина Арсланбека Махмудова. Після бою "Циганський король" не виключив, що проведе третій бій з Олександром Усиком.

Об'єднаний чемпіон світу з України в інтерв'ю The Ring висловився про ще один реванш з Ф'юрі. Боксер сказав, що готовий до поєдинку з Тайсоном, однак після того, як зустрінеться з Ріко Верховеном 23 травня.

Що Усик сказав про бій з Ф'юрі?

39-річний Усик зазначив, що подивився тільки половину поєдинку Ф'юрі – Махмудов, адже пішов до церкви на Великдень.

Так, я чув, як Тайсон сказав: "Можливо, трилогія з Усиком". Я готовий, але після бою з Ріко, бо зараз я зосереджений лише на 23 травня,
– заявив спортсмен.

Також українець позитивно оцінив повернення Ф'юрі, який після двох поразок Усику у 2024 році оголосив про завершення кар'єри. За його словами, це "потрібний гравець" для надважкої ваги.

Додамо, що Ф'юрі, який не погоджується з двома поразками від Усика, кинув виклик ексчемпіону світу Ентоні Джошуа, який тренується з Усиком. Український чемпіон висловив впевненість, що "Ей-Джей" переможе "Циганського короля", якщо їх бій відбудеться.

Що відомо про повернення Ф'юрі?

  • Відповідно до даних сайту BoxRec, Ф'юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів. Після поєдинку обох спортсменів тимчасово відсторонили від боксу з міркувань безпеки для їх здоров'я.

  • З меж рингу Тайсон кинув виклик Джошуа, який стежив за поєдинком на арені в Лондоні. Колишній чемпіон світу не дав чіткої відповіді, чи прийняв виклик земляка. Згодом Ф'юрі сказав, що готовий до поєдинку з Усиком.

  • Зазначимо, що Едді Гірн, промоутер Джошуа, повідомив, що сторони ведуть переговори про поєдинок. За його словами, протистояння відбудеться. Він також заявив, що боксери можуть зустрітися вже восени 2026 року.