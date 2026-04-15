Усик відповів, коли відбудеться його бій з Тайсоном Ф'юрі
- Усик готовий до бою з Ф'юрі після зустрічі з Ріко Верховеном 23 травня.
- Ф'юрі повернувся до боксу після 16 місяців перерви та переміг Арсланбека Махмудова.
Тайсон Ф'юрі 11 квітня повернувся у бокс після 16 місяців перерви та впевнено переміг росіянина Арсланбека Махмудова. Після бою "Циганський король" не виключив, що проведе третій бій з Олександром Усиком.
Об'єднаний чемпіон світу з України в інтерв'ю The Ring висловився про ще один реванш з Ф'юрі. Боксер сказав, що готовий до поєдинку з Тайсоном, однак після того, як зустрінеться з Ріко Верховеном 23 травня.
Що Усик сказав про бій з Ф'юрі?
39-річний Усик зазначив, що подивився тільки половину поєдинку Ф'юрі – Махмудов, адже пішов до церкви на Великдень.
Так, я чув, як Тайсон сказав: "Можливо, трилогія з Усиком". Я готовий, але після бою з Ріко, бо зараз я зосереджений лише на 23 травня,
– заявив спортсмен.
Також українець позитивно оцінив повернення Ф'юрі, який після двох поразок Усику у 2024 році оголосив про завершення кар'єри. За його словами, це "потрібний гравець" для надважкої ваги.
Додамо, що Ф'юрі, який не погоджується з двома поразками від Усика, кинув виклик ексчемпіону світу Ентоні Джошуа, який тренується з Усиком. Український чемпіон висловив впевненість, що "Ей-Джей" переможе "Циганського короля", якщо їх бій відбудеться.
Що відомо про повернення Ф'юрі?
Відповідно до даних сайту BoxRec, Ф'юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів. Після поєдинку обох спортсменів тимчасово відсторонили від боксу з міркувань безпеки для їх здоров'я.
З меж рингу Тайсон кинув виклик Джошуа, який стежив за поєдинком на арені в Лондоні. Колишній чемпіон світу не дав чіткої відповіді, чи прийняв виклик земляка. Згодом Ф'юрі сказав, що готовий до поєдинку з Усиком.
Зазначимо, що Едді Гірн, промоутер Джошуа, повідомив, що сторони ведуть переговори про поєдинок. За його словами, протистояння відбудеться. Він також заявив, що боксери можуть зустрітися вже восени 2026 року.