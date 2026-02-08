Усику обрали суперника, який має шалений відсоток нокаутів

Олександр Усик є бажаним суперником для низки боксерів надважкої ваги. Все частіше ім'я українця пов'язують з британським боксером, який має шалений відсоток нокаутів.

Йдеться про 21-річного Мозеса Ітауму, який стрімко набирає популярності. Колишній абсолютний чемпіон світу Джош Тейлор у коментарі Boxing News поділився думкою про можливий бій Усика та британця.

Усик – Ітаума: що про бій сказав експерт?

Він зазначив, що це був би хороший поєдинок, але також висловив сумнів, чи готовий Мозес до виклику на такому ранньому етапі кар'єри.

Здається, він пройшов бокс. Претендентів небагато. Ітаума міг би бути хорошим варіантом, знаєш, але чи не зарано для нього? Але якщо він достатньо сильний, то він достатньо сильний. Він говорить, що боксує все життя, тож якщо ти достатньо хороший – ти достатньо хороший, і якщо ти готовий до цього – ти готовий. Отже, я думаю, що це був би досить хороший бій, чесно кажучи,

– сказав Тейлор.

За даними BoxRec, Ітаума здобув 13 перемог, 11 з яких завершив достроково. Відсоток перемог нокаутом складає 84,6%, що краще, аніж показник Усика – 62,5%.

