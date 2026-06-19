У команді Кабаєла висловилися про можливий бій з Усиком

Олександр Усик після успішного захисту титулу WBC у бою з Ріко Верховеном отримав нового потенційного суперника для наступного захисту поясу. Ним став німецький боксер Агіт Кабаєл, який володіє статусом тимчасового чемпіона цього титулу.

Менеджер Кабаєла Спенсер Браун прокоментував можливий поєдинок свого підопічного з чинним чемпіоном світу Усиком. Своїми думками він поділився в інтерв'ю на ютуб-каналі iFL TV.

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Що сказав Браун про бій Усик – Кабаєл?

За словами Брауна, Кабаєл максимально налаштований на бій і вперше в кар'єрі настільки активно просуває ідею великого поєдинку.

Агіт просто горить бажанням побитися з Усиком. Він вважає, що зараз він найкращий надважковаговик у світі і що знайшов ключ до Усика,

– заявив менеджер.

Він також наголосив, що раніше не бачив такої активності від свого боксера: роботи в медіа та соціальних мережах стало значно більше, а сам Кабаєл прагне організації цього бою.

Браун підкреслив, що все залежить від рішення українського чемпіона: "Усик не молодшає. Його останній бій був дуже складним. Чи захоче він знову виходити проти таких бійців? А я вважаю, що Кабаєл саме такий – він ламає кар'єри".

Менеджер згадав і останні виступи в дивізіоні, зокрема перемогу кубинця Френка Санчеса над американцем Річардом Торресом, підкресливши, що Кабаєл раніше впевнено перемагав Санчеса.

Ми щойно бачили, що сталося з Торресом… А Кабаєл просто знищив Санчеса. Тому я вважаю, що він надзвичайно небезпечний,

– додав Браун.

На завершення менеджер заявив, що сподівається на організацію бою та вірить у перемогу свого боксера: "Я щиро сподіваюся, що вони з Усиком поб'ються. Це буде пекельний бій. І я думаю, що Кабаєл переможе".

Що відомо про бій Усик – Кабаєл?