Там кували славу брати Клички: Усику обрали жорсткого суперника і країну для бою
- Олександр Усик планує бій з Деонтеєм Вайлдером, але йому пропонують зустрітися з Агітом Кабаєлом у Німеччині.
- Франк Воррен вважає, що бій з Кабаєлом буде привабливим для глядачів та прибутковим, враховуючи велику українську спільноту в Німеччині.
Олександр Усик анонсував, що хоче провести наступний бій проти Деонтея Вайлдера. Проте українцю пропонують обрати іншого суперника, який популярний у Німеччині.
Британський промоутер Франк Воррен сподівається, що Усик погодиться провести бій проти володаря тимчасового титулу WBC Агіта Кабаєла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Frank Warren's Queensberry Promotions.
Чому Усику пропонують бій з Кабаєлом?
Воррен, який є представником Кабаєла, вважає, що німецький боксер заслуговує зустрітися з Усиком, а також нагадав, що він є обов'язковим претендентом на титул WBC. Саме українець утримує цей пояс разом з титулами IBF та WBA.
Ба більше, промоутер заявив, що потенційно цей поєдинок збере багато глядачів на стадіоні та буде прибутковим. Він пропонує провести поєдинок у Німеччині, де живе багато українських біженців.
Ще він привабливий для вболівальників. Усі квитки на останній бій з Даміаном Книбою були розпродані за день. Ми могли б продати всі квитки чотири рази. Це привабливий для глядачів та фанатів боксер. Протистояння з Усиком – це великий бій, який збере стадіон. Адже Усик теж дуже цікавий для вболівальників. Багато українців живуть в Німеччині, але він сам по собі цікавий,
– заявив Воррен.
Цікавий факт. Німеччина стала боксерською домівкою для братів Кличків, які провели у цій країні значну частину своїх поєдинків. Наприклад, як свідчать дані BoxRec, Володимир Кличко виграв свій перший чемпіонський титул у німецькому Кельні.
Зі слів промоутера випливає, що 33-річний Кабаєл готовий почекати на зустріч з Усиком та провести проміжний бій з іншим опонентом.
"Я сподіваюся, що ми зможемо організувати це протистояння. Ми можемо провести один бій, а потім Агіт отримає шанс поборотися за титул, тому що ми зробимо все можливе, щоб це сталося", – резюмував він.
Що відомо про бій Усик – Кабаєл?
- У січні 2026 року Кабаєл переміг Даміана Книбу, після чого висловив бажання битися за титул чемпіона світу з Усиком. Менеджер боксера зазначив, що Агіт може відмовитися від тимчасового титулу WBC заради можливості боротися за повноцінний чемпіонський пояс.
- Чимало експертів вважають, що саме німець може стати тим боксером, який створить труднощі для Усика. Так, відомий британський боксер Девід Аллен сказав, що Кабаєл є незручним суперником через свій стиль.
- Ще один експерт Аде Оладіпо вважає, що Усику варто відмовитися від ідеї зустрічі з Вайлдером та провести бій проти досі непереможного Кабаєла.