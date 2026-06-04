"Що я такого сказав": як молодий Усик у 2013 році кинув виклик братам Кличкам

У 2013 році в етері одного телевізійних проєктів відбувся цікавий випадок. Ще зовсім молодий Олександр Усик, який тільки за рік до того виграв Олімпіаду, кинув виклик братам Кличкам, які тоді ще були фактично в праймі.

Цей кумедний випадок сам Олександр Усик згадував уже в статусі абсолютного чемпіона світу, повідомляє 24 Канал. Хоча тоді, 13 років тому, багато хто звинувачував боксера в зухвальстві.

Важливо "В Усика є тиждень": Кабаєл розкрив нові деталі майбутнього бою

Як Усик кинув виклик братам Кличкам?

Олександр Усик був гостем однією аналітичною програми про бокс, де також в одній студії з ним були брати Клички. Й от Усик запитав, коли Віталій і Володимир завершать кар'єри, вони просто відмовляться від титулів, чи Олександру треба викликати їх на ринг, аби відібрати пояси в поєдинку з ними.

Віталій відповів, що Усику потрібно ще хоча б 2 – 3 роки, аби набратись досвіду на найвищому рівні, а на той час Кличка-старшого в боксі вже не буде. А ось Володимир сказав, що Олександр був у його тренувальних таборах, стежив за підготовкою Кличка-молодшого до боїв, тож, запросив Усика спарингувати з ним.

Що про цей епізод зараз згадує Усик?

Після перемоги над Даніелем Дюбуа влітку 2025 року Усик пригадав цей епізод зі своєї біографії. Він згадав, що коли говорив це, то в нього просто тряслись ноги. Навпроти нього сиділи 2 легенди українського боксу з потужним ударом, які могли й ударити добряче, якщо щось не так.

Власне, Усик проводив спаринги проти Володимира Кличка, тож, добре знає, як він б'є. Після цієї програми на адресу Олександра було дуже багато критики, мовляв, що він собі дозволяє. Утім Усик не бачить нічого такого в цих словах.

Це нормальні слова від амбітної в боксі, чи загалом у спорті, людини. Володимир тримав вершину боксу 11 років. Він бив усіх упродовж 11 років. Віталій Кличко – теж великий чемпіон, який є в Залі Слави боксу. Ці люди зробили український бокс усесвітньо відомим,

– зазначав Усик.

Усик пригадав, коли у 2005 році він їздив на змагання, й у нього запитували, звідки він, то про Україну знали тільки те, що звідти Андрій Шевченко та брати Клички. Тож, коли я сидів навпроти них у студії, то я спеціально хотів поставити це питання, бо розумів, що його потім будуть усюди показувати, й він, завдяки цьому, може стати відомим, мовляв, зухвалий малий.

Останні новини про Олександра Усика: коротко