Колишній чемпіон світу назвав переможця гіпотетичного бою між Усиком та Льюїсом
- Ентоні Джошуа спрогнозував результат гіпотетичного бою між Олександром Усиком і Ленноксом Льюїсом.
- Льюїс підтримував Усика у боях проти Тайсона Ф'юрі.
Олександр Усик після другої перемоги над Тайсоном Ф'юрі довів свою велич. Український чемпіон став поряд з іншими легендарними боксерами усіх часів.
Ентоні Джошуа висловився щодо Олександра Усика. Зокрема, британський боксер поділився думками стосовно гіпотетичного бою українця з Ленноксом Льюїсом, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.
Читайте також Промоутер Джошуа назвав головну ціль британського супертяжа
Які в Усика шанси перемогти Льюїса?
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа спрогнозував результат бою між Олександром Усиком та Ленноксом Льюїсом. Британець вважає, що шанси в обох боксерів однакові.
Проте, якщо обирати одного переможця, то це був би Олександр Усик. ЕйДжей вважає, що у близькому поєдинку український чемпіон здолав би легенду боксу.
Якби завершився бій Леннокс Льюїс – Олександр Усик? Тут 50 на 50. Треба обрати одного. Тоді я обираю Олександра Усика,
– відповів Джошуа.
Зазначимо, що Олександр Усик та Леннокс Льюїс товаришують одне з одним. Легендарний боксер неодноразово схвально висловлювався про українського чемпіона, а також підтримував його у боях проти Тайсона Ф'юрі.
Також нагадаємо, що Олександр Усик раніше спрогнозував результат гіпотетичного поєдинку між Ентоні Джошуа та Майком Тайсоном. Український чемпіон вірить у колишнього суперника.