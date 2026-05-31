"В Усика є тиждень": Кабаєл розкрив нові деталі майбутнього бою

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл сумнівається, що чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик погодиться на поєдинок проти нього. Кабаєл – офіційний претендент на титул WBC, який утримує українець.

Німецький боксер переконаний, що Усик радше звільнить чемпіонський пояс, аніж поб'ється з ним. Про це повідомляє TalkSport.

Кабаєл розповів, що його промоутер Френк Воррен веде переговори з командою 39-річного українця. За словами Агіта, в Олександра є тиждень, щоб прояснити ситуацію з потенційним поєдинком.

Чесно кажучи, думаю, Олександр Усик звільнить титул. Думаю, Френк зараз веде переговори з командою Усика, і ми зачекаємо один тиждень. Гадаю, у нас є тиждень, щоб побачити, чи скаже він щось із цього приводу. Після цього подивимося, що станеться. Але моя думка така: Усик не захоче проводити бій зі мною. Я ж хочу битися з ним,

– сказав Кабаєл.

