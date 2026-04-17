Усик після повернення Ф'юрі дізнався своє місце в новому рейтингу найкращих боксерів світу

Авторитетне видання ESPN оновило рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) станом на 15 квітня. Новий рейтинг з'явився після того, як Тайсон Ф'юрі відновив професійну кар'єру.

Три чемпіони світу зберегли свої позиції в трійці найсильніших. Про це повідомляє ESPN.

Який боксер найкращий у світі?

Перше місце продовжує утримувати володар титулів WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександр Усик. Попередній бій українця відбувся у липні 2025 року, коли спортсмен нокаутував британця Даніеля Дюбуа.

Наразі 39-річний Усик готується до захисту поясу WBC у бою проти Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет).

Абсолютний чемпіон другої найлегшої ваги Наоя Іноуе з Японії розмістився на другій позиції, а трійку найкращих замкнув американець Джессі Родрігес, який володіє титулами WBC, WBO та IBF в дивізіоні до 52,2 кілограма.

Слід зазначити, що до рейтингу не потрапив Тайсон Ф'юрі, який 11 квітня провів перший з 2024 року бій. "Циганський король" впевнено здолав росіянина Арсланбека Махмудова, однак перемога все одно не дозволила британцю потрапити до рейтингу.

Водночас, як повідомляє The Ring, Ф'юрі повернувся у трійку найкращих боксерів надважкої ваги.

Рейтинг найкращих боксерів

Олександр Усик (Україна) Наоя Іноуе (Японія) Джессі Родрігес (США) Шакур Стівенсон (США) Девід Бенавідес (США) Дзюнто Накатані (Японія) Девін Хейні (США) Джарон Еніс (США) Сауль Альварес (Мексика) Джей Опетая (Австралія)

