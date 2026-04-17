Усик після повернення Ф'юрі дізнався своє місце в новому рейтингу найкращих боксерів світу
- Олександр Усик утримує перше місце в рейтингу ESPN серед найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
- Тайсон Ф'юрі не потрапив до рейтингу, незважаючи на перемогу в бою проти Арсланбека Махмудова.
Авторитетне видання ESPN оновило рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) станом на 15 квітня. Новий рейтинг з'явився після того, як Тайсон Ф'юрі відновив професійну кар'єру.
Три чемпіони світу зберегли свої позиції в трійці найсильніших. Про це повідомляє ESPN.
Який боксер найкращий у світі?
Перше місце продовжує утримувати володар титулів WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександр Усик. Попередній бій українця відбувся у липні 2025 року, коли спортсмен нокаутував британця Даніеля Дюбуа.
Наразі 39-річний Усик готується до захисту поясу WBC у бою проти Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет).
Абсолютний чемпіон другої найлегшої ваги Наоя Іноуе з Японії розмістився на другій позиції, а трійку найкращих замкнув американець Джессі Родрігес, який володіє титулами WBC, WBO та IBF в дивізіоні до 52,2 кілограма.
Слід зазначити, що до рейтингу не потрапив Тайсон Ф'юрі, який 11 квітня провів перший з 2024 року бій. "Циганський король" впевнено здолав росіянина Арсланбека Махмудова, однак перемога все одно не дозволила британцю потрапити до рейтингу.
Водночас, як повідомляє The Ring, Ф'юрі повернувся у трійку найкращих боксерів надважкої ваги.
Рейтинг найкращих боксерів
- Олександр Усик (Україна)
- Наоя Іноуе (Японія)
- Джессі Родрігес (США)
- Шакур Стівенсон (США)
- Девід Бенавідес (США)
- Дзюнто Накатані (Японія)
- Девін Хейні (США)
- Джарон Еніс (США)
- Сауль Альварес (Мексика)
- Джей Опетая (Австралія)
Що відомо про наступний бій Усика?
- У наступному бою Усик зустрінеться з кікбоксером Верховеном, який досі провів тільки один бій за правилами боксу.
- Колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський у коментарі 24 Каналу заявив, що Ріко має мінімальний досвід у боксі, а його єдиний суперник не відповідає рівню найсильніших бійців.
- Саме тому Сосновський переконаний, що Усик не матиме проблем у бою проти Верховена.
- Додамо, що Світова боксерська рада санкціонувала зустріч й дозволила українцю провести захист поясу WBC.
- Також стало відомо, хто виступить в андеркарді боксерського вечора. Так, центральною подією андеркарду стане поєдинок за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі.