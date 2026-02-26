"Є один спосіб": Чісора підказав Усику, як уникнути бою з Кабаєлом

Боксер надважкої ваги Дерек Чісора зробив заяву щодо можливого бою Олександра Усика проти Агіта Кабаєла. Зокрема, британець повідомив, як українець може уникнути цього поєдинку, не втративши титул.

Британський боксер Дерек Чісора поділився думками про можливий бій між Усиком і Кабаєлом на ютуб-каналі iFL TV. Зокрема, він відповів, чи, на його думку, це протистояння взагалі відбудеться.

До теми "Він хоче битися з найкращими": промоутер Ф'юрі сказав, за якої умови відбудеться бій із Усиком

Як Чісора порадив Усику уникнути бою з Кабаєлом?

Британець Дерек Чісора назвав Усика номер один боксером у надважкій вазі. Тому українець має повне право відмовлятись від захисту титулу WBC із не надто цікавим опонентом Агітом Кабаєлом. На те, що цей бій уже санкціоновано британський боксер сказав, що все може змінитись.

Ми не знаємо. Побачимо. Він буде битися з кікбоксером Ріко Верховеном? Послухай, є один спосіб, яким він може це зробити,

– зазначив Чісора.

Він зауважив, що Усик може зателефонувати у WBC, зробити невеликий донат. І потому аж наступного року битись за титул WBC.

Що відомо про можливий бій Усика проти Кабаєла?

Акаунт у твіттері NoSmokeBoxing.com інформує, що WBC звернулась до Усика з вимогою провести бій за захист титулу проти Агіта Кабаєла. Українцю повідомили, що він може провести тільки один добровільний захист.

Потому Усик зобов'язаний битись із Агітом Кабаєлом. У разі відмови українець втратить титул WBC, а Кабаєл буде підвишений у статусі до чемпіона світу. Разом із тим український абсолют уже втратив титул WBO, адже відмовився його захищати.

