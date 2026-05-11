"Я тепер серед легенд": суперник Усика відповів, навіщо йому бій із українцем

Кікбоксер Ріко Верховен проведе бій за боксерськими правилами проти Олександра Усика. Нідерландець відповів, чому він узагалі погодився на цей поєдинок.

Свою позицію спортсмен пояснив у інтерв'ю виданню AD. Він заявив, що пишається тим, що став чи не першим нідерландцем, який отримав до легенд боксу.

Що розповів Верховен про свій поєдинок із Усиком?

Ріко Верховен зазначив, що вважає за велику честь представляти не лише себе, а й усі Нідерланди в поєдинку проти українського чемпіона Олександра Усика. Він зауважив, що в його країні бокс ніколи не був на найвищому рівні, лише Арнольд Вандерліде одного разу себе добре показав.

Зверніть увагу! Арнольд Вандерліде – це нідерландський боксер-аматор, багаторазовий чемпіон Європи, призер Олімпійських ігор. У 1991 році був визнаний спортсменом року в Нідерландах.

Він продовжив, що Нідерланди мають фантастичних спортсменів у ковзанярському спорті серед чоловіків і жінок. У дартсі якнайкращі результати демонструє Майкл ван Гервен, "Формулу 1" розриває Макс Ферстаппен.

Той факт, що ми, будучи невеликою країною, маємо успіх у багатьох областях, навіть за межами спорту — наприклад, Мартін Гаррікс як діджей — це, на мій погляд, дуже круто, – підкреслив Верховен.

Він додав, що його дуже тішить те, що він тепер може бути серед легенд боксу. Хоча, варто нагадати, Верховен, як колишній кікбоксер, проведе всього другий поєдинок за правилами боксу.

Як оцінюють Верховена в боксерському середовищі?

Багато колишніх і нинішніх представник світу боксу давали свою оцінку наступному супернику Олександра Усика. Зокрема колишній чемпіон світу WBC Олександр Гвоздик застеріг свого співвітчизника, що на початку поєдинку Ріко Верховен може бути небезпечним. Зокрема, він заявив, що нідерландець може принести неприємності українцю в перших 3 – 5 раундах.

А ось чемпіон із кікбоксингу Донован Віссе вважає, що Ріко може мати шанси на успіх, якщо перенесе свої сильні сторони з кікбоксингу на боксерський ринг. Він відзначив менталітет нідерландця, його трудову етику, роботу ніг і характер.

Віссе пригадав, як в одному з кікбоксерських поєдинків Бен Саддік сильно побив Верховена на ринзі. Утім Ріко в підсумку нокаутував свого опонента. Тож, він вважає Ріко небезпечним хлопцем, який здатен усіх здивувати.

Останні новини щодо поєдинку Усика проти Верховена: коротко

Американський боксер Джаррел Міллер вважає, що Верховен здатен завдати Усику першої поразки. Він назвав Ріко феноменальним спортсменом.

Промоутер Едді Гірн заявив, що у Верховена є можливість перемогти Усика. Однак для цього треба бути відірваним від реальності.

Сам Ріко Верховен заявив, що для нього поєдинок із Олександром Усиком – початок шляху у великому боксі. І навіть у разі поразки він не збирається сходити з нього.