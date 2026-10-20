Без Усика на першому місці: експерт склав рейтинг найкращих надважковаговиків

Боксерський оглядач Ден Каноббіо оприлюднив власний рейтинг п'яти найкращих боксерів надважкої ваги без урахування Олександра Усика. Перше місце експерт віддав британцю Даніелю Дюбуа. До списку також увійшли Агіт Кабаєл, Філіп Хргович, Франк Санчес і Мозес Ітаума.

Про свій вибір він повідомив в акаунті в соціальній мережі X. Каноббіо окремо наголосив, що складав рейтинг без Усика, тож відсутність українця не свідчить про недооцінку його досягнень.

Хто увійшов до п'ятірки найкращих надважковаговиків

Очолив список Дюбуа. Британський боксер двічі зустрічався з Усиком на професійному рингу й обидва рази програв достроково: у дев'ятому раунді першого поєдинку 2023 року та в п'ятому раунді реваншу 2025-го.

Другу сходинку Каноббіо віддав непереможеному німцю Кабаєлу, третю – хорвату Хрговичу. Четверте місце посів кубинець Санчес, а замкнув п'ятірку молодий британський боксер Ітаума.

Як виступають боксери з рейтингу

У лідерів рейтингу надважкої ваги різні здобутки на професійному рингу. На рахунку Дюбуа 24 перемоги, три поразки та 23 нокаути. 17 жовтня британець захистив титул WBO, здолавши Фабіо Вордлі технічним нокаутом у другому раунді реваншу.

Кабаєл досі не знає поразок у професійному боксі. Німець має 27 перемог, 19 із яких здобув нокаутом.

Хорват Хргович виграв 21 бій, програв лише один і 16 разів нокаутував суперників. Єдиної поразки він зазнав від Дюбуа у 2024 році.

Кубинець Санчес записав до свого активу 26 перемог, одну поразку та 19 нокаутів. Він продовжує кар'єру у США й залишається серед боксерів, які претендують на чемпіонські титули.

Ітаума має 14 перемог і одну поразку, причому 12 його поєдинків завершилися нокаутом. Першої невдачі на професійному рівні британець зазнав у серпні, коли поступився Хрговичу в дев'ятому раунді.

Що відбувається в кар'єрі Усика

У червні Усик звільнив усі чемпіонські пояси в надважкій вазі. Українець пояснив це бажанням дати молодому поколінню боксерів можливість поборотися за титули.

Перед цим, у травні, Усик провів поєдинок проти кікбоксера Ріко Верховена в Єгипті та здобув перемогу.

Українець також заявляв про намір провести ще один бій перед завершенням професійної кар'єри. Серед можливих суперників розглядали Деонтея Вайлдера, однак переговори не дали результату. Серед інших варіантів називали третій поєдинок із Тайсоном Ф'юрі або трилогію з Даніелем Дюбуа.