Усик раптово звернувся до Роналду: що сталося
- Олександр Усик привітав Кріштіану Роналду з днем народження в своєму інстаграмі.
- Усик опублікував спільне фото з Роналду, зроблене на тренувальній базі Аль-Насра у 2025 році.
Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик звернувся до футболіста Кріштіану Роналду. Український боксер зробив допис про гравця у його день народження.
У своєму інстаграмі Усик привітав Роналду з днем народження. Як відомо, 5 лютого португальському нападнику виповнився 41 рік.
Що Усик сказав Роналду?
У сторіс 39-річного боксера з'явилося спільне фото з Роналду, яке Усик зробив на тренувальній базі Аль-Насра у 2025 році.
"З днем народження, бро", – підписав публікацію Усик.
Усик і Роналду / Фото з інстаграму боксера
Що відомо про Усика та Роналду?
Спортсмени мають теплі відносини та бачилися на низці подій. В інтерв'ю пресслужбі Полісся Усик зізнався, що підтримує дружні стосунки з Роналду та навіть має його номер телефону.
Зіркові спортсмени час від часу зідзвонюються та вітають один одного зі святковими датами.
Вперше Усик та Роналду побачилися у Саудівській Аравії, де разом спостерігали за боєм Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну. Боксер розповів, що має унікальну рукавичку з автографами Кріштіану Роналду, Роналдо, Луїша Фігу, Роберто Карлоса та Емінема.
Коли наступний бій Усика?
У 2025 році Усик провів один бій, коли в липні здолав Даніеля Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном світу. Згодом боксер кинув виклик Деонтею Вайлдер.
Проте американський спортсмен, який був чемпіоном по лінії WBC, у квітні офіційно зустрінеться з британцем Дереком Чісорою. Попри це, бійці не втрачають надію опинитися на одному ринзі.
Нещодавно український боксер у США вперше зустрівся з американцем. Перебуваючи в Нью-Йорку, він сказав що хоче провести бій у США. Водночас Деонтей підкреслив, що поєдинок з Усиком відбудеться у 2026 році.
За даними у ЗМІ, наступним суперником Олександра нібито може стати ще Енді Руїс. Проте офіційного суперника та дати бою українця наразі немає.