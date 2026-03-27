"Я щодня бачу ракети та бомби": Усик розповів Daily Mail про жахи війни в Україні

Український чемпіон із боксу Олександр дав інтерв'ю британському виданню Daily Mail. Він зокрема розповів про жахи війни в Україні.

Відео розмови з Усиком було опубліковано на ютуб-каналі Daily Mail Boxing. Інтерв'юер Усика вперше був в Україні, тож, хотів більше дізнатись про стан у державі, що переживає всі жахіття війни.

Важливо У США розчаровані вчинком Усика

Що Усик розповів про війну?

Усик зазначив, що для нього події в Україні вже не шок. Він живе тут і щодня бачить ракети та бомби. А також зруйновані будинки, зруйновані лікарні, загиблих людей. Найбільше боксера шокують люди, які говорять, що це нормально, бо українці погані.

У мене лише одне запитання до таких людей: ви що, дурні? Послухайте, Бог дав життя всім людям. Потрібно працювати, здобувати освіту, але небагато людей кажуть: "Ми хочемо війни, ми хочемо воювати", – зауважив спортсмен.

Він додав, що раніше не розумів, чому люди злі. Тепер розуміє, бо злі люди ті, які живуть без Бога.

Як Джошуа відвідав Україну разом із Усиком?

У березні 2026 року Ентоні Джошуа відвідав Україну на запрошення Олександра Усика. Він завітав на турнір Rising Stars, а також віддав шану загиблим захисникам України на меморіалі. Джошуа подякував Україні за гостинність і пообіцяв повернутись ще раз.

Крім того, Джошуа разом із Усиком прогулявся вулицями столиці України Києва. Крім того, Джошуа став живим свідком дебюту Олександра Хижняка на професійному ринзі на вечорі боксу, що організував Усик у Київській області.

Останні новини про Олександра Усика: коротко