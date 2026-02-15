"Побачу на голові корону – тим Іваном її знесу": як Усик "уберіг" Голуба від зіркової хвороби

Український тренер Єгор Голуб, який працював із Ентоні Джошуа, розповів, чи немає в нього зіркової хвороби. У цьому контексті він пригадав кумедну розмову з Олександром Усиком.

Єгор Голуб в інтерв'ю ютуб-каналу Тайк Майсон розповів, чому він не відчуває зіркової хвороби. Він пригадав, який "рецепт" від неї йому виписав Олександр Усик.

Цікаво Дюбуа знову йде за Усиком і його титулом: чи зможе британець стати чемпіоном світу

Що Усик сказав Голубу?

Голуб зазначив, що в нього є справжні друзі, які допомагають йому "вивозити" статус зіркового тренера зіркового боксера Ентоні Джошуа. Зокрема, він зауважив, що йому сказав Олександр Усик.

Він сказав: "Якщо колись побачу корону на голові – отим Іваном я її тобі знесу",

– пригадав Голуб.

Він додав, що ця розмова з українським чемпіоном у нього відбулась ще до того, як він почав роботу з Джошуа. Він припустив, що найімовірніше Усик йому це сказав після перемоги іншого підопічного Голуба, Дениса Берінчика над Наваррете. Цей відбувся ще у 2024 році. Українець переміг у 12-раундовому протистоянні. Щоправда тоді за даними CompuBox українець завдав на 1 удар менше.

Як Голуб морально впорався з "зірковим" тиском?

За словами тренера, він просто ставився до того, що має статус тренера Ентоні Джошуа. Він сказав, що не ходив і на кожному кутку не говорив: "Гей, ти знаєш, кого я треную?". Хоча загалом для коуча стало несподіванкою, що Джошуа запросив його у свою команду.

"Те, що український тренер – для українського боксу, думаю, це добре. Але це велика відповідальність все ж таки", – підкреслив Голуб.

Він погоджується, що має крутий статус. Однак "зірочку" не схопив. Хоча морально сприйняти, що все так вийшло, було досить тяжко.

Останні новини про Усика: коротко