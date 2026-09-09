Боксер без вагань назвав переможця можливого бою Усик – Вайлдер

Наступний поєдинок Олександра Усика, який, може стати останнім у його професійній кар'єрі, привертає значну увагу шанувальників боксу. Одним із найбільш імовірних суперників українця називали колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера.

Втім, нігерійський супертяж Ефе Аджагба переконаний, що в очному протистоянні Усик виявиться сильнішим за американця. В інтерв'ю FightHype він заявив, що практично не сумнівається у перемозі українського боксера.

Усик – Вайлдер: прогноз від Аджагби

Чемпіон Африканських ігор 2015 року не став довго розмірковувати над прогнозом.

Ти ж знаєш, що Усик переможе. Ти знаєш – тож не треба питати. Ти вже знаєш,

– сказав Аджагба.

Раніше повідомлялося, що поєдинок Усик – Вайлдер може відбутися у США в березні 2027 року. Директор команди українця Сергій Лапін, казав, що саме цей бій наразі розглядається як один із головних варіантів для наступного виходу Усика в ринг.

Водночас навколо майбутнього українського спортсмена останнім часом з'явився ще один сценарій. Тайсон Фюрі запропонував Усику провести третій бій, а українець відповів на виклик британця. Після цього Ф'юрі заявив, що трилогія вже перебуває в розробці.

Сам Аджагба раніше неодноразово згадував Усика, Ф'юрі та Вайлдера серед бажаних суперників. Нігерієць заявляв про готовність провести бій із будь-яким представником топ-10 рейтингу важкої ваги.

Усик востаннє виходив на ринг 23 травня, коли достроково переміг Ріко Верховена. Вайлдер свій останній поєдинок провів на початку квітня, тоді американець за роздільним рішенням суддів здолав Дерека Чісору.