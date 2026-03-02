WBC всупереч усьому ухвалила сенсаційне рішення щодо бою Усика
- Олександр Усик проведе наступний бій проти кікбоксера Ріко Верховена, де на кону буде титул чемпіона світу WBC.
- WBC санкціонувала цей бій як добровільний захист титулу Усиком, незважаючи на обмежений досвід Верховена в професійному боксі.
У наступному поєдинку Олександр Усик зустрінеться з кікбоксером Ріко Верховеном. Для нідерландського бійця це буде тільки другий бій за правилами боксу.
На кону поєдинку таки стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC. Всесвітня боксерська рада повідомила, що санкціонує бій чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Усика та Верховена як добровільний захист титулу українцем.
Бій Усика: що відомо про зустріч з Верховеном?
На щорічній конференції в Бангкоку WBC надала Усику право на добровільний захист титулу. Згодом WBC отримала петицію про санкціонування бою Усика проти Верховена як добровільного захисту титулу.
Це рішення означає, що Верховен, попри те, що не входить в рейтинг WBC та провів лише один поєдинок у професійному боксі, має шанс стати чемпіоном світу.
Це цікаво! Якщо Верховен переможе українця, то зможе побити рекорд українця Василя Ломаченка, який став чемпіоном світу за три поєдинки.
Усик – Верхове: що відомо про бій?
- Непереможний Усик та найбільш успішний кікбоксер світу Верховен поміряються силами 23 травня у Гізі. За даними BoxRec, для українця це буде перший бій після того, як у липні 2025 року він нокаутував Даніеля Дюба.
- Ідея провести цей поєдинок спричинила критику низки експертів. Річ у тім, що нідерландський кікбоксер отримав шанс на зустріч з чемпіоном світу вже в другому бою.
- Так, британський боксер Девід Аллен заявив, що є низка боксерів, які не тільки чекають на шанси зустрітися з Усиком, але й заслужили його. Окрім того, поєдинок спричинив перепалку між оглядачем Майком Коппінджером та Фернандо Сабатіні. Останній розкритикував експерта, який підтримав бій Усика та Верховена.
- На тлі суперечок WBC заперечувала чемпіонський статус поєдинку та обіцяла створити церемоніальний пояс з елементами єгипетських пірамід.