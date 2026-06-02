"Справа була не в Усику": Джошуа вперше відреагував на скандальний бій з Верховеном
Олександр Усик 24 травня здобув перемогу технічним нокаутом в 11 раунді над Ріко Верховеном. Результат поєдинку спричинив хвилю критики, адже рефері Марк Лайсон зупинив протистояння одночасно з фінальним гонгом.
Ексчемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував перемогу Усика. Його слова передає The Stomping Ground.
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Як Джошуа відреагував на бій Усика?
"Ей-Джей" зазначив, що бій був хорошим, а гіркий осад спричинив не Усик, а рішення рефері.
Бій з Ріко був хорошим. Усик зробив те, що зробив. Пам'ятайте: справа була не в Усику, а в рефері,
– сказав Джошуа.
Коментуючи рішення Лайсона, спортсмен зазначив, що будь-який боєць на місці Верховена хотів би продовжити протистояння.
"Припустімо, Усик опинився у такій ситуації, він би хотів продовжити. Немає сумнівів, що будь-який боєць у такій ситуації хотів би продовжити. Але, на жаль, від рефері залежать кар'єри бійців. Ми бачили це знову і знову у професійному боксі. Рефері ухвалив рішення. Він професіонал", – розповів британець.
Урешті-решт, він додав, що реванш між Усиком і Верховеном був би грандіозним.
Як рефері пояснив рішення зупинити бій Усика?
- Після бою Пітер Ф'юрі, тренер Верховена, розповів, що поспілкувався з Лайсоном щодо ключового рішення у поєдинку. За його словами, рефері сказав, що не почув гонг, коли вирішив зупинити поєдинок.
- Попри це Ріко подав протест на результат протистояння. Хоча перемогу Усика не скасують, Верховен намагається добитися публічних вибачень.
- Утім, нідерландський боєць не звертає уваги на те, що в 11 раунді після нокдауну отримав від рефері значно більше часу на відновлення, аніж це передбачено правилами боксу.
- Бій продовжився аж через 30 секунд після того, як Ріко побував у нокдауні, хоча Верховен мав відразу битися, а не затягувати час.
- Нагадаємо, що завдяки перемозі Усик захистив звання чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF.