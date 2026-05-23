Якщо Усик програє – він втратить усе, – Красюк

Олександр Усик у суботу, 23 травня, проведе захист титулу чемпіона світу WBC проти Ріко Верховена. Колишній промоутер українця Олександр Красюк поділився думкою про бій.

Він заявив, що Усик повинен виграти бій проти Верховена, адже переважає свого суперника за низкою показників. Про це повідомляє Sport.ua.

Усик – Верховен: який прогноз на бій дав Красюк?

На думку промоутера, Верховен – це найхарактерніший суперник Усика за останні 10 років попри те, що раніше українець бився проти Ентоні Джошуа й Тайсона Ф'юрі.

У 100 поєдинках зі 100 Усик має виграти. Однак, звичайно ж, завжди є місце Божому провидінню. Тим паче, що Ріко – це найхарактерніший суперник Усика за останні 10 років. Усик переважає Ріко: у технічних якостях, боксерському досвіді, боксерському IQ,

– сказав Красюк.

Водночас промоутер заявив, що Ріко має низку переваг, зокрема фізичних. На його думку, найбільший козир кікбоксера полягає у відсутності психологічного тиску за результат, тоді як Усик ризикує втратити все.

"Але Верховен теж має свої переваги: зріст, чисту ефективну масу, силу удару. Він ніяк не поступається Усику у характері, бойовому досвіді. І найголовніша перевага Ріко – це тотальна відсутність психологічного тиску. Бо якщо він програє – він: програв найвеличнішому із боксерів, заробив грошей, став більш відомим. Однак, якщо програє Усик – він втратить усе. Єдиною втіхою буде гонорар, якщо гроші ще можуть його втішити", – заявив Красюк.

