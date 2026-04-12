Ексчемпіон Льюїс висловився про шанси Усика в бою з Верховеном

Леннокс Льюїс, колишній абсолютний чемпіон світу з боксу, прокоментував майбутній бій між Олександром Усиком і нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Він також висловив свою думку щодо шансів обох спортсменів у цьому протистоянні.

Льюїс визнав, що не дуже добре знає суперника українського боксера, але відзначив відмінну форму Усика та його серію без поразок. Про це він розповів на ютуб-каналі Pro Boxing Fans.

Що сказав Льюїс про бій Усик – Верховен?

Він прокоментував бій між Усиком і Верховеном, який запланований на 23 травня в Єгипті.

За словами британської легенди, він не бачить боксера, який міг би зараз перемогти українця.

Чесно кажучи, я не дуже знаю іншого хлопця (Верховена – ред. 24 Канал), але знаю, що Олександр Усик ще ніколи не програвав. Тому я дивлюся на нього і не думаю, що зараз хтось може його перемогти,

– сказав Льюїс.

Він відзначив бездоганний рекорд Усика та його стабільні виступи на найвищому рівні. Також Льюїс зізнався, що мало знає про суперника, тому вважає українця явним фаворитом.

