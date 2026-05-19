"Були складніші виклики": в Усика розповіли, чого очікують у бою проти Верховена

Олександр Усик хоче випробувати себе та "розширити межі спорту". Саме тому непереможний чемпіон світу з України обрав у суперники кікбоксера Ріко Верховена.

Сергій Лапін, директор команди боксера, розповів деталі про поєдинок, який відбудеться 23 травня у Гізі біля пірамід. Про це повідомляє Sky Sports.

Чи готовий Усик до бою з Верховеном?

Кар'єри Усика та Верховена об'єднує те, що обидва бійці стали абсолютними чемпіонами світу у боксі та кікбоксингу відповідно.

Українець провів 24 поєдинки на професійному ринзі та досі не зазнав жодної поразки у кар'єрі. Верховен, хоч і титулований кікбоксер, але у боксі він провів лише один бій – у 2014 році переміг маловідомого угорця Яноша Фінферу у другому раунді.

Команда Усика наполягає, що сприймає Верховена як серйозного опонента попри те, що Ріко не має професійного досвіду у боксі. Сергій Лапін запевняє, що Ріко – "зовсім нелегкий суперник".

За його словами, Верховен – це сильний, фізично підготовлений та досвідчений боєць, який має сильний удар.

На думку експертів, непередбачуваний стиль Ріко може стати проблемою для Усика. Річ у тім, що команда українця фактично не мала даних для аналізу боксерських боїв Верховена. Однак Лапін запевнив, що команда об'єднаного чемпіона світу вивчила сильні сторони нідерландця і знає, чого очікувати від нього на рингу.

Ми очікуємо, що він буде агресивним і намагатиметься нав'язати свою фізичну силу,

– сказав менеджер.

Лапін наголосив, що Усик має досвід набагато складніших викликів у своїй кар'єрі, тому готовий до того, що принесе бій проти Ріко.

Які титули будуть на кону бою Усик – Верховен?

Протистояння Усика та Верховена офіційно санкціонувала Світова боксерська рада. Тож спортсмени битимуться за чемпіонський пояс організації – WBC.

Водночас WBA та IBF не санкціонували поєдинок, тому Верховен не зможе виграти ці титули. Проте обидві організації можуть позбавити Усика чемпіонських титулів, якщо він програє Верховену.

Окрім цього переможець бою отримає унікальний пояс "Король Нілу".

Лапін пояснив, що на цьому етапі кар'єри Усик не зосереджений на тому, щоб додати щось заради спадщини. Натомість Олександр зацікавлений у тому, щоб "приймати унікальні виклики, які розширюють межі спорту і створюють щось особливе для фанатів".

Усик проти Верховена: що варто знати перед поєдинком?

Попередній бій Усика відбувся у липні 2025 – тоді Олександр нокаутував Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу. Боксер довго не міг визначитися з наступним суперником: спершу він відкинув поєдинок проти Фабіо Ворді, а згодом зірвалася зустріч з Деонтеєм Вайлдером.

Урешті-решт, у лютому інвестор із Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх посприяв тому, щоб Усик зустрівся з Верховеном. Після того, як про поєдинок оголосили офіційно, низка експертів критикували Усика та Світову боксерську раду.

Основна проблема полягає у тому, що Верховен отримав шанс битися за титул чемпіона світу без досвіду у боксі, а також не перебуваючи у жодному рейтингу.

Не хочу перегнути палку щодо WBC, але є інші санкціонуючі органи. Є протоколи та процедури, всі платять санкціонуючі збори та роблять те, що повинні робити, щоб піднятися в рейтингу. І ви хочете свій шанс. Я не хочу вказувати, з ким він повинен битися, але це має бути зроблено своєчасно та зрушити дивізіон з місця,

– сказав про бій у коментарі talkSPORT Boxing ексчемпіон світу Лоуренс Околі.

Зрештою Усик відповів на критику – чемпіон заявив, що часто робив те, що йому наказували, тому цього разу вирішив провести бій для себе. Щодо Верховена, то кікбоксер сказав, що розуміє усі звинувачення, але закликав фанів боксу поцікавитися ним більш глибоко.

