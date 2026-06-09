"Жорстко накосячив": судді бою Усик – Верховен винесли жорсткий вердикт за фатальну помилку

Відомий український боксер Федір Черкашин прокоментував роботу рефері у недавньому поєдинку Олександра Усика з Ріко Верховеном. Марк Лайсон зупинив протистояння в 11-му раунді одночасно з фінальним гонгом.

Черкашин погоджується – рішення рефері було помилкою, і він надто рано зупинив бій. Про це повідомляє Sport.ua.

Дивіться також "Мені кортить на це подивитися": Джошуа обрав потужного суперника для Усика

Рефері бою Усик – Верховен нашкодив двом боксерам

Спортсмен поділився обговоренням скандального рішення з іншим рефері, який раніше працював на поєдинках Теренса Кроуфорда й Усика. У розмові з українським бійцем фахівець наголосив, що Лайсон припустився помилки.

Я спитав у нього, як йому зупинка, той сказав, що суддя жорстко накосячив. Він сказав, що рефері справді міг не чути гонг, але він повинен був почути стукіт за 10 секунд до кінця раунду. Це завжди дуже гучно. Рання зупинка, ми не знаємо, що було у 12-му раунді,

– розповів Черкашин.

На думку бійця, Лайсон зробив "ведмежу послугу" як Усику, так і Верховену, адже завадив здобути переконливу перемогу Олександру в останньому раунді, а для Ріко – продовжити поєдинок.

Усик – Верховен: деталі скандалу