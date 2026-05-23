Усик – Верховен: текстова онлайн-трансляція бою
Український боксер Олександр Усик 23 травня захищатиме свій чемпіонський титул за версією WBC. Суперником непереможного боксера стане кікбоксер з Нідерландів.
Окрім титулу WBC, 39-річний Усик володіє чемпіонськими поясами WBA та IBF, які не будуть на кону бою для Верховена. Для українця це вже третій захист звання чемпіона світу, пише 24 Канал.
Його ж суперник проведе тільки другий бій за правилами боксу. Попередній бій Верховена відбувся у 2014 році, коли він нокаутував Яноша Фінферу з Угорщини. Водночас Ріко 12 років був чемпіоном світу з кікбоксингу.
Поєдинок Усика та Верховена вирішили провести у Гізі (Єгипет) на тлі величних пірамід. Офіційна трансляція бою в Україні буде доступна на платних платформах "Київстар ТБ" та DAZN.
Очікується, що бій Усик – Верховен розпочнеться близько півночі. Бійці з'являться на рингу після поєдинку Хамза Шираз – Алем Бегіч.
Усик – Верховен: онлайн-трансляція
Скоро бій Усика
Як виглядає ринг, де відбудеться бій Усик – Верховен
Фінальний стрибок Усика перед боєм.
У Гізі розгорнули великий прапор України на підтримку Усика.
Хамза Шираз у другому раунді нокаутував Алема Бегича в бою за титул WBO у другій середній вазі. Далі на ринг вийдуть Усик і Верховен!
Усик вже готується до виходу на ринг.
Усик прочитав молитву перед поєдинком.
На шоу у Гізі прибув Агіт Кабаєл, який може стати наступним суперником Усика.
Олександр Усик прибув на бій з Верховеном.
Верховен прибув на бій з Усиком.
Олександр Усик підтримав Лапіна після першої поразки в кар'єрі.
На бій прибув Ентоні Джошуа.
Усик і Верховен проведуть бій буквально на фоні пірамід. Ринг спеціально збудували для поєдинку.
В андеркарді шоу Усик – Верховен відбоксував ще один українець – Даніель Лапін (13-1, 5 КО). Він зазнав першої поразки в кар'єрі, технічним нокаутом програвши французу Бенджаміну Мендесу Тані (10-1, 3 КО).
Напередодні стало відомо, що в Чехії та Польщі покажуть бій Усик – Верховен з українським коментуванням на Megogo у форматі разового платного доступу. Вартість доступу до трансляції становитиме 461 крону та 79,99 злотих відповідно.