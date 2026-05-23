Усик – Верховен: текстова онлайн-трансляція бою

Український боксер Олександр Усик 23 травня захищатиме свій чемпіонський титул за версією WBC. Суперником непереможного боксера стане кікбоксер з Нідерландів.

Окрім титулу WBC, 39-річний Усик володіє чемпіонськими поясами WBA та IBF, які не будуть на кону бою для Верховена. Для українця це вже третій захист звання чемпіона світу, пише 24 Канал.

Дивіться також Усик дізнався сенсаційне місце на наступний бій

Усик – Верховен: онлайн бою

Його ж суперник проведе тільки другий бій за правилами боксу. Попередній бій Верховена відбувся у 2014 році, коли він нокаутував Яноша Фінферу з Угорщини. Водночас Ріко 12 років був чемпіоном світу з кікбоксингу.

Поєдинок Усика та Верховена вирішили провести у Гізі (Єгипет) на тлі величних пірамід. Офіційна трансляція бою в Україні буде доступна на платних платформах "Київстар ТБ" та DAZN.

Очікується, що бій Усик – Верховен розпочнеться близько півночі. Бійці з'являться на рингу після поєдинку Хамза Шираз – Алем Бегіч.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик – Верховен.

Усик – Верховен: онлайн-трансляція