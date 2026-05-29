Усик чи Ф'юрі: Верховен обрав собі наступного суперника
Нідерландський боєць Ріко Верховен поділився планами на майбутнє після того, як 24 травня програв Олександру Усику. Він обрав боксерів, з якими готовий провести бій.
Верховен сказав, що Усик – це його ціль номер один, з яким він прагне провести реванш. Про це повідомляє BoxingScene.
Верховен розкрив плани на майбутнє
Утім, Ріко розуміє, що другий поєдинок з українцем відбудеться не найближчим часом. Тому він хотів би залишитися активним у боксі та проводити поєдинки з будь-якими суперниками.
В інтерв'ю йому запропонували імена Даніеля Дюбуа, Френсіса Нганну, Ентоні Джошуа та Мозеса Ітауми, на що Ріко сказав, що готовий зустрітися з будь-ким із них.
Водночас Верховен зазначив, що лише бій з Тайсоном Ф'юрі, з яким він багато спарингував протягом років, міг би мати перепони.
Я б вийшов з ним на ринг, але не думаю, що в цьому було б багато сенсу, враховуючи мої стосунки з Пітером (дядьком Тайсона, який тренує Верховена – 24 Канал). Проте, якби мені запропонували цей бій – що ж, хай буде як буде,
– сказав він.
Усик – Верховен: що відомо про бій
- Поєдинок Усик – Верховен, який відбувся у Гізі (Єгипет), завершився суперечливою перемогою українського боксера. Ріко несподівано став проблемою для Олександра та мінімально перемагав його за очками.
- Та хід поєдинку змінився в 11 раунді, коли Усик спершу відправив Ріко у важкий нокдаун, а потім кинувся добивати. У ситуацію втрутився рефері, який вирішив зупинити бій практично одночасно з фінальним гонгом.
- Усик здобув перемогу технічним нокаутом, за що рефері поєдинку Марк Лайсон отримав шквал критики. Уже згодом він пояснив, що не чув гонг, тому й ухвалив таке рішення.
- Після поєдинку стало відомо, що наступним суперником Усика має стати непереможний німець Агіт Кабаєл. Якщо українець здобуде перемогу, то зможе провести реванш проти Верховена.