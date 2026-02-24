Улюблену річ Усика вирішили "роздерибанити" – що сталося

У Великій Британії поклали око на одну з найулюбленіших речей об'єднаного чемпіона світу Олександра Усика. Під загрозою чемпіонський титул WBC, який належить українцю.

Джо Галлахер, тренер Ловренса Околі, вважає, що його підопічний має отримати шанс здобути титул WBC. Про це повідомляє Sky Sports.

Хто претендує на титул Усика?

На думку Галлахера, є два варіанти, як 33-річний Околі може дістатися до титулу:

перший – поєдинок з тимчасовим чемпіоном WBC Кабаєлом за право зустрітися з Усиком;

– поєдинок з тимчасовим чемпіоном WBC Кабаєлом за право зустрітися з Усиком; другий – бій з Кабаєлом за повноцінний титул, якщо Усика позбавлять поясу.

Фахівець наголосив, що не бачить жодних причин, чому це не може статися. Ба більше, Околі готовий до зустрічі з Кабаєлом вже у квітні на батьківщині німецького боксера.

Це бій, якого ми хочемо, і я абсолютно впевнений, що ми переможемо так званого "бугімена" важкої ваги,

– заявив Галлахер.

Це цікаво. Не так давно 39-річний Усик зізнався, що його улюблений чемпіонський титул – це зелений пояс WBC, з яким боксер навіть спить у ліжку. Олександр завоював титул у першому бою проти Тайсона Ф'юрі у 2024 році.

Френк Воррен, промоутер Кабаєла, схвально відгукнувся про можливий бій свого клієнта проти Околі. Він додав, що після того, як боксери визначать сильнішого, на переможця очікує бій проти Усика.

Як відомо, українець отримав дозвіл від WBC на добровільний захист титулу, але потім йому доведеться зіткнутися зі своїм обов'язковим суперником.

Якщо Усик проведе добровільний бій, то незалежно від того, з ким він битиметься, після цього він повинен буде захищати титул проти Агіта, а якщо не захистить, то буде змушений відмовитися від пояса,

– сказав Воррен.

Галлахер переконаний, що Околі має все необхідне, щоб зрештою стати чемпіоном світу у важкій вазі.

Додамо, що, за даними BoxRec, британець провів 24 бої та здобув 23 перемоги. У його пасиві тільки одна поразка.

Що далі для Усика?