За якими параметрами Верховен переважає Усика

Олександр Усик проведе бій проти Ріко Верховена 23 травня в єгипетській Гізі на тлі пірамід. Це має бути цікавий поєдинок між представниками двох різних видів спорту, адже Верховен є кікбоксером.

Звісно, за досвідом і рівнем у боксі нідерландець значно поступається українцю, повідомляє 24 Канал. Утім за деякими параметрами Верховен переважає Усика.

До теми Верховен розкрив плани на кар'єру, щойно переможе Усика

У чому Верховен переважає Усика?

Нідерландський спортсмен має очевидну перевагу над українським боксером за антропометричними даними. Верховен вищий за Усика на 5 сантиметрів, його зріст 196 сантиметрів, тоді як українця – 191 сантиметр.

Нідерландець набагато важчий, ніж українець. Вага Верховена – 118 кілограмів, вага Усика – 101 кілограм. Очевидно, що за габаритами кікбоксер переважає боксера. Утім навіть якщо відкинути різницю в класі спортсменів, то для Усика менший зріст і менша вага може бути перевагою.

На боксерському ринзі українець долав вищих і важчих за себе Джошуа, Ф'юрі. Його менший зріст навпаки був на користь Усику. Недаремно багато представників світу боксу називають українця незвичним представником надважкої ваги.

Це неймовірно, що людина з вагою всього 100 кілограмів і зростом 191 сантиметр так знущалась на рингу з велетня Тайсона Ф'юрі. Усик – найкращий природжений боксер надважкої ваги. Я таких більше не бачив. Я й подумати не міг, що українець досягне таких успіхів у цій категорії,

– так після перемоги Усика над Ф'юрі говорив колишній чемпіон Тоні Белью.

Утім із іншого боку Верховен може проаналізувати перемоги Усика над велетнями, щоб проаналізувати помилки суперників українця та не допустити їх самому на ринзі.

Які ще переваги на ринзі може отримати Верховен?

Ріко Верховен – фізично міцний спортсмен. І це може бути його головним козирем на ринзі. Він може намагатись домінувати масою та нав'язувати силову боротьбу, зокрема в клінчах, вимотуючи українського чемпіона.

Цікаво, що на пресконференції перед поєдинком на запитання про те, чи знайшов Ріко Верховен слабкі місця в Олександрові Усику нідерландець прямої відповіді не дав. Натомість розсипався компліментах українцю, назвавши його феноменом.

Утім на тому ж спілкуванні з медіа нідерландець зазначив, що від його найкращого удару Усику безумовно впаде.

"Якщо я поцілю в нього, то він цього не витримає. У нас 20 кілограмів різниці. Він розкачаний важковаговик, а я – природжений. У цьому моя сила", – зазначав Верховен.

Крім того, перевагою нідерландця можна назвати те, що для Усика він абсолютно невідомий суперник зі своїм стилем. Кікбоксер провів усього один поєдинок на боксерській арені, а цього матеріалу замало для якісної тактичної підготовки.

Для мене це не легкий бій. Я готуюсь так, як і до інших своїх опонентів. Єдине, ми змінили кількох спаринг-партнерів, які хоча б трохи схожі на Верховена,

– зауважив Усик про свою підготовку до бою.

Якнайкраще оцінив майбутнє протистояння колишній суперник Усика Тайсон Ф'юрі. За його словами, Верховен – потужний хлопець із важким ударом із правої. У цьому головна перевага нідерландця. Утім Усик неодноразово долав таких суперників у боксі, тож, добре знає, що з ними робити.

Бій Усика проти Ф'юрі: останні новини