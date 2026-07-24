Як вино – з віком стали кращі: як виглядали українські боксери до своєї популярності
Українські боксери є популярними не тільки на Батьківщині, а й за кордоном. Щоправда в юності вони могли виглядати не так привабливо, як уже за часів своєї найбільшої популярності.
У цьому матеріалі 24 Канал зробив підбірку маловідомих світлин українських боксерів у юності. Цікаво, чи реально їх було б упізнати, якби не підписи під фотографіями.
Як виглядав у юності Олександр Усик
Олександр Усик народився в Криму та жив там до 6 років. Потім його родина переїхала в Чернігівську область, на батьківщину матері. Коли Сашко був у другому класі, то серйозно захворів. Під реальною загрозою було навіть його життя.
Олександр Усик у юності / Фото з інстаграму боксера
Лікарі сказали, що від смерті хлопця врятує тільки спорт. У селі на Чернігівщині була тільки футбольна секція, яку він і відвідував. Усик продовжив ним займатись і коли родина повернулась у Крим. І тільки у віці 15 років він перейшов у бокс, завдяки якому став усесвітньо відомим і популярним.
Якими були брати Клички в юності
Віталій і Володимир Кличко народились за межами України в родині військового. У юності брати захопились бойовими мистецтвами. Щоправда старший Віталій починав як кікбоксер-аматор. І лише згодом перейшов у бокс, де здобув світову славу та популярність.
Брати Клички в юності / Фото з відкритих джерел
Володимир же в дитинстві взагалі мріяв стати лікарем. Хоч він і займався боксом, він не збирався пов'язувати своє життя зі спортом, а планував присвятити себе медицині. Зокрема, після того, як Володимир закінчив 8 класів, він хотів стати фельдшером і планував вступати в медичний технікум.
Що в юності любив робити Василь Ломаченко
Василь Ломаченко розповідав, що в дитинстві не любив читати та ніколи цього не робив. Щоправда, декілька книг боксер усе ж прочитав. А саме "Тома Соєра" та "Гаррі Поттера". Однак зробити це його змусив тато.
Василь Ломаченко в юності та дитинстві / Фото з відкритих джерел
Юному Василю більше до вподоби були заняття спортом. Він відвідував секції футболу, самбо, веслування та навіть бальних танців. До речі, це згодом допомогло йому в боксі, адже він розвинув швидкість роботи своїх ніг.
Якою була юність у Дениса Берінчика
Юність Дениса Берінчика була дуже непростою. Зокрема через те, що в 17 років він кілька місяців провів у СІЗО. Усе через те, що він брав участь у розбоях, грабежах і хуліганських нападах. Боксер згадував, що в камері сидів кілька разів і завжди був там наймолодшим.
Денис Берінчик у юності / Фото з відкритих джерел
Як розповів хлопець, ним володіла жага швидкого та легкого заробітку. Однак спорт серйозно допоміг юнакові. Завдяки заняттям із боксу Денис повністю змінив своє оточення, відмовився від шкідливих звичок і повністю сконцентрувався та присвятив себе тренуванням.