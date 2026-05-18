За якими параметрами Усик переважає Верховена

Олександр Усик проведе бій проти Ріко Верховена 23 травня в єгипетській Гізі на тлі пірамід. Це буде поєдинок між професійним боксером і кікбоксером.

Перед їхнім боєм цікаво дізнатись, за якими параметрами Олександр Усик переважає Ріко Верховен. Наприклад, за антропометричними даними перевагою володіє нідерландець, повідомляє 24 Канал.

Цікаво "Він уже всього досяг": британський боксер висловив непопулярну думку про бій Усика з Верховеном

Якими є антропометричні дані Олександра Усика та Ріко Верховена?

Офіційні профайли обох спортсменів вказують на перевагу Ріко Верховена над Олександром Усиком у вазі та зрості. Нідерландець має зріст 196 сантиметрів і вагу 118 кілограмів, тоді як українець на 5 сантиметрів нижчий і аж на 17 кілограмів легший.

Утім це може бути навіть перевагою для Усика. Він неодноразово демонстрував у боях із вищими суперниками свій клас. Українець любить підійти до вищого опонента ближче, змушувати його промахуватись, утрачати рівновагу та концентрацію, натомість пропускаючи удари у відповідь.

Наприклад, Усик зумів нівелювати перевагу в зрості небезпечного Ентоні Джошуа та двічі переміг його. Те ж саме відбулось і в поєдинках проти Тайсона Ф'юрі. Американський супертяж Річард Торрес узагалі назвав Усика феноменом надважкого дивізіону.

Раніше тут високі потужні боксери покладались на один удар, який міг вирішити долю поєдинків. Тепер же ми нижчі спортсмени показали, чому важливі фізична готовність і витривалість. Усик продемонстрував, що в надважкій вазі боксери меншого зросту затримаються надовго,

– зазначив Торрес.

Він продовжив, що Усик його дуже надихає. Торрес також не відрізняється високим зростом, але залишається непереможним боксером. Він рівняється на Усика й також хоче досягти вершин у надважкому дивізіоні, як й українець.

У чому полягають головні переваги Усика над Верховеном?

Утім протистояння Усика проти Верховена – це все ж бій між представниками двох видів спорту. Ріко Верховен – кікбоксер і він проведе всього другий поєдинок у боксі. Тоді як про досвід Усика й говорити не доводиться, адже українець наприклад тричі виборював титулу абсолютного чемпіона світу в цьому спорті.

Верховен на кікбоксерських аренах мав змогу бити ногами, тож вони в нього добре натреновані. Утім ноги українця переважають ноги нідерладнця, оскільки вони звикли до активного руху на рингу, а не для сильних ударів.

Навіть якщо нідерландець зможе протриматись на рингу до пізніх раундів, тут теж буде перевага Усика. Кікбоксерські поєдинки тривають менше, ніж 12 раундів. Тож, досвід протистоянь на пізніх хвилинах протистояння – на боці українця. У нього відмінні показники кардіо та витривалості.

Крім того, Усик нівелював один із козирів Верховена. Оскільки нідерландець – узагалі не представник боксу, важко зрозуміти, в якому стилі він би виступав на ринзі. Утім українець розповів, що й сам у дитинстві займався кікбоксингом, тож розуміє, що це таке. До речі, цей факт викликав неабияке здивування у Верховена.

Майже всі представники боксу сходяться в думці, що Усик переможе Верховена. Наприклад, британський тренер Шейн Макгіган на ютуб-каналі The Ring Magazine озвучив свою версію того, як проходитиме цей поєдинок.

"На мою думку, ми говоримо про абсолютно різні рівні. Верховен протистоятиме справжньому майстру боксу, і я не бачу для нього взагалі ніяких шансів. Різниця в класі між ними надто велика", – зауважив тренер.

Погоджується з ним і зірковий важковаговик Фрейзер Кларк. За його словами, всі шанси на перемогу в Усика. Він бачив, як боксує Верховен і наголошує, що його удари надто прямі, надто тактичні, й такими випадами він не здивує українця, через що й поступиться.

Останні новини про бій Усика проти Верховена: коротко

Ріко Верховена до бою з Олександром Усиком готував колишній тренер Тайсона Ф'юрі та його дядько Пітер Ф'юрі. Свого часу він посприяв перемозі свого племінника над Володимиром Кличком.

Ріко Верховен офіційно завершив кар'єру, щоб перейти в бокс і зустрітитись із Олександром Усиком. Він вважає цей поєдинок найбільшим викликом свого життя.

IBF ухвалила важливе рішення щодо бою Усика проти Верховена. Разом із поясом WBC українець захищатиме й титул цієї організації, втім у разі поразки Усика вони не перейдуть Верховену, а стануть вакантними.