Все або нічого: ветеран Чісора назвав бажаного суперника для ювілейного бою

Ветеран боксу Дерек Чісора не відкидає ідеї боротьби за титул у своєму ювілейному 50-му бою. Британський супертяж висловився щодо зустрічі з чемпіоном світу за версією IBF у хевівейті Даніелем Дюбуа.

IBF може санкціонувати бій Дерека Чісори проти Даніеля Дюбуа. Подібне рішення боксерська організація може офіційно оголосити вже 22 квітня. У такому випадку Дюбуа потрібно буде провести захист поясу IBF проти Del Boy до 21 червня поточного року.

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Чісора хоче побитись із Дюбуа

41-річний ветеран боксу вкотре прокоментував ситуацію, яка склалась навколо його можливої битви проти "Динаміта". Чісора запевнив, що хоче вийти у ринг проти Дюбуа. Дерек обрав два футбольні стадіони, на яких би хотів влаштувати британську битву з чемпіоном IBF, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

Хочу битися з Дюбуа, і я точно знаю, що зможу продати "Вемблі" або стадіон "Тоттенхем" на цей бій. Я хочу подякувати вболівальникам з Манчестера, які прийшли на мій бій проти Валліна, і подякувати Френку Воррену та Queensberry, тому що це було неймовірно. Це було чудове шоу. Але я знав, що роблю... Воно не буде останнім у Великій Британії,

– заявив Чісора.

До слова. Попередній бій Чісори проти шведа Отто Валліна, у якому британець переміг за рішенням суддів, став для нього останнім у Манчестері. Ця звитяга стала для Дерека 36-ю у професіоналах (23 – нокаутом) при 13 поразках у 49 боях.

Досвідчений боксер додав, що вже усе спланував для фінального бою. Чісора висловив бажання повернутись у ринг вже влітку цього 2025 року. Дерек не хоче відкладати бій за титул, аби у своєму 51-му поєдинку зустрітись із переможцем пари Дюбуа – Усик.

Проведу 50-й, і тоді я точно закінчив. Я повинен це зробити. Я не можу продовжувати це робити. У мене є лише ще один тренувальний табір. Зараз я це відчуваю. Тож мій останній бій буде за титул чемпіона світу, це все або нічого, брат,

– наголосив Чісора.

Раніше Дерек серед своїх бажаних суперників називав українця Олександра Усика, за якого проголосувала манчестерська публіка після бою проти Валліна.

Водночас Дюбуа сконцентрований на виборі суперників серед Усика та Джозефа Паркера. Проти останнього у Даніеля є особлива мотивація після зірваного лютневого бою через його хворобу.