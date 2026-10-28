Клички та не тільки: діти, яких відомих боксерів з України обрали жити за кордоном

Діти зірок українського боксу обирають різні країни для проживання, здобуття освіти та побудови спортивної кар'єри. Хтось оселився у США чи Європі, а комусь через повномасштабну війну довелося розділити сім'ю та жити в різних державах.

Виняток – донька Володимира Кличка, яка й надалі залишається в Україні. Де нині живуть нащадки Віталія Кличка, Олександра Усика, Олександра Гвоздика та Василя Ломаченка, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Діти Віталія Кличка живуть у різних країнах

Троє дітей колишнього чемпіона світу з боксу народилися за кордоном і здобували освіту в європейських та американських навчальних закладах.

Старший син Єгор-Даніель навчався у Великій Британії, де вивчав бізнес і менеджмент у Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE). Донька Єлизавета-Вікторія обрала психологію та навчалася в Амстердамі, у Нідерландах.

Молодший син Максим-Олександр пов'язав своє майбутнє зі спортом, однак, на відміну від батька, обрав баскетбол. Юнак має зріст понад 216 сантиметрів, навчається у США та виступає в університетській баскетбольній лізі.

Віталій Кличко з братом та синами / Фото інстаграм vitaliyklitschko

Родина Олександра Усика розділена між Україною та Іспанією

Усик разом із дружиною Катериною виховує чотирьох дітей. Через повномасштабну війну родина була змушена частково розділитися заради безпеки.

Сини боксера, Кирило та Михайло, мешкають в Іспанії разом із бабусею та дідусем по материнській лінії. Там хлопці відвідують школу, вивчають іноземні мови та займаються дзюдо.

Водночас доньки Усика залишаються в Україні разом із мамою. Старша донька Єлизавета не захотіла залишати звичне середовище, школу та друзів. Наймолодша донька Марія також живе з матір'ю.

Таким чином, родина підтримує зв'язок між двома країнами, а Катерина Усик бере участь у житті дітей, попри відстань.

Усик з найменшою донечкою Марією / Фото інстаграм usykaa

Олександр Гвоздик виховує дітей у США

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі переїхав до Сполучених Штатів у 2014 році, на початку професійної боксерської кар'єри.

Відтоді його життя пов'язане зі США, зокрема зі штатом Каліфорнія. Там разом із батьками ростуть і навчаються діти спортсмена.

Родина Олександра Гвоздика / Фото інстаграм alex_gvozdyk

Василь Ломаченко оселився з родиною в Пуерто-Ріко

У 2026 році з'явилася інформація про переїзд колишнього чемпіона світу разом із дружиною та дітьми до Пуерто-Ріко.

За наявною інформацією, родина ймовірно обрала цей острів для постійного проживання. Там боксер має можливість тренуватися та підтримувати фізичну форму.

Ломаченко з сином / Фото фейсбук Vasiliy Lomachenko / Василий Ломаченко

Донька Володимира Кличка живе в Україні

Інший приклад – донька Володимира Кличка та американської акторки Гейден Панеттьєрі Кая-Євдокія. Дівчинка народилася у США, однак значну частину дитинства провела в Києві разом із батьком та бабусею.

Панеттьєрі з донькою / Фото з телешоу Live with Kelly

На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Кличко вивіз доньку до Німеччини з міркувань безпеки. Згодом вона повернулася до України.