Пограбування серед білого дня: у боксера, який хоче бій з Усиком, відібрали пояс чемпіона світу

Австралійський боксер Джей Опетая отримав неприємну звістку від Міжнародної боксерської організації (IBF). Непереможний боєць втратить свій чемпіонський титул незалежно від результату наступного бою.

Напередодні бою Опетаї проти Брендона Глентона федерація повідомила, що відкликає санкціонування добровільного захисту титулу. Боксери зустрінуться вже 8 березня у Лас-Вегасі.

Чому Опетая втратить титул IBF?

Причиною суворого рішення IBF став дебют Джея під егідою Zuffa Boxing. Опетая і Глентон розіграють перший титул чемпіона світу в історії новоствореного промоушину.

В організації нагадали, що залишають за собою право санкціонувати титульні бої спільно з іншими організаціями лише в тому випадку, якщо вони дотримуються тих самих обов'язкових правил, що й IBF.

Несанкціонований поєдинок – це бій, який IBF офіційно не затвердила або санкціонування якого було офіційно відкликано. Якщо чемпіон бере участь у несанкціонованому поєдинку в межах своєї вагової категорії, титул оголошується вакантним, незалежно від того, виграє чи програє чемпіон цю битву,

– йдеться у поясненні.

Таким чином Опетая у будь-якому випадку втратить чемпіонський пояс за версією IBF, який утримує з 2022 року.

Що відомо про Опетаю?