З'явилися деталі бою Джошуа – Ф'юрі: коли та де відбудеться поєдинок

Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа готуються провести один з найбільш очікуваних поєдинків у боксі. Промоутер Едді Гірн повідомив нові деталі щодо організації битви британців.

У коментарі iFL TV керівник Matchroom Boxing анонсував, що Джошуа у липні проведе проміжний бій перед тим, як зустрітися з Ф'юрі. За його словами, місце для обох поєдинків "Ей-Джея" буде вирішувати відомий інвестор Туркі Аль аш-Шейх, який фінансує зустріч з Тайсоном.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі?

Гірн не виключає, що поєдинки Джошуа можуть пройти в Ірландії на стадіоні "Кроук Парк" або в Саудівській Аравії. Утім, він сподівається, що зустріч з Ф'юрі відбудеться у Британії.

Він (Туркі – 24 Канал) також хоче творити історію, тому не запхне його в якесь випадкове місце. Він хоче дати фанатам те, чим цей бій є насправді – найбільшою подією в історії нашої країни. Я сподіваюся, що це буде у Великій Британії, але рахунки оплачую не я, тому не можу дати точну відповідь,

– сказав промоутер.

Гірн також повідомив, що наразі обговорює фінальні деталі угоди про повернення Джошуа на ринг та бій з Ф'юрі. Він обмовився, що зустріч "Ей-Джея" та "Циганського короля" може відбутися у листопаді.

Окрім того, промоутер не виключає, що протистояння Джошуа та Ф'юрі покаже платформа Netflix.

"Ми обговоримо ці деталі, коли будемо фіналізувати угоду, щоб усі були задоволені – так само як ми це зробили з боєм проти Джейка Пола", – резюмував Гірн.

Джошуа – Ф'юрі: більше деталей про боксерів

Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі поставив свою кар'єру на паузу у 2024 році після того, як двічі програв Олександру Усику. 11 квітня 2026 року "Циганський король" повернувся у бокс, здобувши впевнену перемогу над Арсланбеком Махмудовим.

Відразу після поєдинку Тайсон кинув виклик на бій Джошуа, який приїхав подивитися поєдинок. Перебуваючи на стадіоні у Лондоні, "Ей-Джей" не дав чіткої відповіді, чи битиметься проти свого земляка, але промоутер Гірн згодом підтвердив переговори.

Джошуа

Щодо Джошуа, то спортсмен попередній бій провів у грудні 2025 року та легко нокаутував блогера Джейка Пола. Після поєдинку він поїхав на малу батьківщину в Нігерію, де потрапив у смертельну аварію і втратив двох друзів.

Унаслідок трагедії боксер поставив кар'єру на паузу, однак тепер готується до повернення на ринг разом з Усиком, який свій наступний бій проведе 23 травня проти Ріко Верховена.

Додамо, що Едді Гірн у коментарі The Ring заявив, що Усик може позитивно вплинути на Джошуа та вивести Ентоні на інший рівень.