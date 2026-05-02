Команда Усика обрала суперника для Джошуа
- Ентоні Джошуа 25 липня зустрінеться з албанцем Крістіаном Пренгою, суперника якому обрала команда Олександра Усика разом з промоутером Едді Гірном.
- Гірн зазначив, що вибір Пренги пов'язаний з недавніми травмами Джошуа та майбутнім боєм з Тайсоном Ф'юрі.
Ентоні Джошуа 25 липня повернеться на ринг, щоб зустрітися з представником Албанії Крістіаном Пренгою. Уперше стало відомо, хто обрав суперника для британського боксера.
Едді Гірн, промоутер Джошуа, у коментарі iFL TV сказав, що вибір суперника для Джошуа було колективним рішенням. Участь у цьому брала й команда Олександра Усика, з яким тренується "Ей-Джей".
Дивіться також Не Джошуа: Тайсон Ф'юрі вирішив провести інший бій
Що Гірн сказав про наступний бій Джошуа?
Промоутер зазначив, що під час ухвалення рішення взяли до уваги те, що Джошуа мав травму, а також у грудні 2025 року потрапив у смертельну аварію у Нігерії, в якій втратив двох друзів.
Це було свого роду колективне рішення мене, команди Усика і Туркі Аль аш-Шейха. Ніхто насправді не хотів, щоб він бився в бою 50/50 з багатьох причин. По-перше, тому що він повертається після травми та аварії. По-друге, я не думаю, що Туркі справді хотів, щоб він брав участь у такому бою, враховуючи те, що поставлено на карту в бою з Тайсоном Ф'юрі,
– сказав Гірн.
Промоутер також висловився про рівень Пренги, зазначивши, що албанець непоганий боєць, але все ж не елітний боксер. Гірн сказав, що якщо Джошуа не зможе пройти Пренгу, то зустріч з Тайсоном Ф'юрі тим паче не увінчається успіхом.
"Головна мета – вийти, перемогти Пренгу та отримати імпульс, щоб повернутися в табір і перемогти Тайсона Ф'юрі", – заявив Гірн.
Що відомо про повернення Джошуа?
- Бій Джошуа проти Пренги має відбутися 25 липня. Для британського боксера це буде перший поєдинок з грудня 2025 року, коли він нокаутував американця Джейка Пола.
- "Ей-Джей" підписав контракт на кілька боїв, і якщо він виграє наступний поєдинок, то наприкінці 2026 року має зустрітися з Ф'юрі. Зустріч Джошуа й "Циганським королем" – це один з найбільш очікуваних поєдинків у надважкій вазі за останнє десятиліття.
- Додамо, що Ф'юрі після перерви майже у два роки повернувся у бокс й 11 квітня 2026 року переміг Арсланбека Махмудова. Після звитяги він кинув виклик Джошуа, однак тоді Ентоні не дав чіткої відповіді.