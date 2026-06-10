"Удари сильніші та швидші, ніж в Усика": Верховену не залишили шансів проти відомого боксера

Відомий промоутер Едді Гірн поставив під сумнів шанси Ріко Верховена вистояти у поєдинку проти Ентоні Джошуа. Функціонер переконаний, що нідерландський кікбоксер не витримає потужних ударів британця.

Гірн заявив, що Джошуа завдає ударів інакше, аніж Олександр Усик, який зміг відправити Верховена в нокдаун. Слова промоутера передає The Ring.

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Промоутер назвав переможця бою Джошуа – Верховен

Фахівець наголосив, що удари Джошуа не тільки сильніші, але й швидші та різкіші, аніж в українського чемпіона.

Мені здається, що Ріко просто не зміг би витримати таких ударів на початку бою,

– сказав Гірн.

Бокс, який Верховен продемонстрував у бою проти Усика, зокрема постійний тиск та робота ліктями, виявився проблемою для українця. Гірн погоджується, що битися з таким противником складно, водночас промоутер переконаний – стиль Ріко був створений спеціально для Джошуа.

На цю тезу відреагував сам нідерландець. Він залишив коментар під відео з Гірном, де запропонував перевірити його гіпотезу на практиці.

Верховен мав битися з Джошуа замість Усика