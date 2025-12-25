Колишній чемпіон знайшов сенсаційного суперника для Усика

У боксерській спільноті продовжують обговорювати можливу битву Олександра Усика проти Деонтея Вайлдера. Натомість колишній чемпіон світу Дюк Маккензі заговорив про іншого потенційного суперника для українця.

Колишній британський боксер виділив свого земляка Ентоні Джошуа. Дюк Маккензі вважає, що Ей Джею варто втретє вийти в один ринг проти Олександра Усика, пише 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Якого суперника пропонують Усику?

На його думку, у хевівейті є лише два видатні імена – Усик та Агіт Кабаєл. Усі ж інші ще борються за позиції. Маккензі взагалі поставив хрест на королівській вазі після того, як українець піде на пенсію.

Якщо подивитися на картину загалом, то в дивізіоні є лише одне-два справді видатних імені. На мою думку, це Олександр Усик і Агіт Кабаєл. Усі інші борються за позиції. Коли Усик віддасть титули, я навіть не уявляю, що станеться з дивізіоном,

– сказав Маккензі.

Відзначимо, що видання AD повідомило, що Джошуа може провести бій проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена. Є інформація, що сторони вже розпочали перемовини. Промоутер Едді Хірн вже підтвердив інтерес до такого двобою.

З ким хочуть побитись Усик та Джошуа?

Усик вже розповів про своє бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером. Між командами боксерів ведуться перемовини. Не виключено, що двобій відбудеться у першій половині 2026 року, якщо сторони домовляться про зустріч.

Натомість Джошуа приписують бій проти Тайсона Ф'юрі. Промоутер Френк Воррен вже навіть назвав дедлайн можливого поєдинку. Мова йде про серпень – вересень 2026-го.

Джошуа кинув виклик Ф'юрі?

У ніч проти 20 грудня 2025 року Джошуа нокаутував Джейка Пола у шостому раунді.

Одразу після бою Ентоні у коментарі Netflix Sports викликав на бій Ф'юрі. Ей Джей закликав Тайсона вийти проти нього у ринг. Але спершу для цього потрібно, аби "Циганський король" відновив кар'єру, яку закінчив після двох поспіль поразок від Усика у 2024-му.

"Я струсив із себе іржу й не можу дочекатися, щоб увійти у 2026 рік. І якщо Тайсон Ф’юрі настільки серйозний, як він про це говорить, якщо він готовий відкласти твіттер й одягнути рукавиці – нехай виходить і б’ється. Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками", – заявив Джошуа.

Нагадаємо, що у цьому поєдинку Джошуа зламав Полу-молодшому щелепу у двох місцях. Через що Джейку видалили декілька зубів та за допомогою хірургічного втручання вставили титанові пластини.