Ф'юрі виступив проти бою із Джошуа

Батько колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, Джон, виступив категорично проти бою сина з Ентоні Джошуа. Він не підтримує ідею протистояння двох зіркових британських боксерів.

За словами Ф'юрі-старшого, його найбільше турбує реакція вболівальників на підсумок поєдинку. Про це повідомляє talkSPORT.

Джон Ф'юрі виступив проти бою свого сина з Джошуа

Він вважає, що поразка може психологічно зламати будь-кого з бійців.

Я сподіваюся, що цей бій ніколи не відбудеться. Той, хто програє, зазнає такого шквалу критики та кпинів, що просто не зможе з цим впоратися. Навіть якщо обидва зараз перебувають не у своїй найкращій формі, вони все одно володіють величезною силою і все ще можуть завдати шкоди один одному. І справді не хочеться бачити, як будь-хто з них після того, як був великим чемпіоном, стане об'єктом для глузувань,

– заявив Джон Ф'юрі.

Нагадаємо, що довгоочікуваний бій між Ф'юрі та Джошуа офіційно запланований на 11 грудня. Поєдинок, на який фанати чекали понад десять років, має відбутися в Кардіффі (Уельс) на стадіоні Principality. На кону стоятимуть титул WBA Super у суперважкій вазі, а також символічний спеціальний пояс "Битва за Британію". Пряму трансляцію події проведе стрімінгова платформа Netflix.

Раніше скептично щодо цього поєдинку висловився й американський важковаговик Деонтей Вайлдер. Він зазначив, що сумнівається в тому, чи вийде взагалі ця пара у ринг, проте в разі проведення бою віддає перевагу Джошуа нокаутом у пізніх раундах.