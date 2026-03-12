Чому Кличко програв Ф'юрі – легенда боксу вперше за багато років пояснив
- Леннокс Льюїс вважає, що Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі через відсутність переваги у зрості та необхідність змінити тактику.
- Поразка Кличка у 2015 році завершила його тривале домінування, і Ф'юрі забрав його титули WBO, WBA та IBF.
У 2015 році відбулася одна з найбільших сенсацій в історії боксу – об'єднаний чемпіон світу Володимир Кличко несподівано програв Тайсону Ф'юрі. Завдяки цій перемозі зірка британського бійця яскраво засіяла, коли поразка наблизила Кличка до завершення кар'єри.
Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс пригадав несподівану поразку Кличка від Ф'юрі. В інтерв'ю Seconds Out він поділився думкою, чому українець програв, хоча на папері був фаворитом.
Дивіться також Попри всі досягнення: зірка боксу відповів, хто кращий – Кличко чи Усик
Як Ф'юрі переміг Кличка?
За словами британця, Кличко був видатним боксером і ніякої недооцінки від нього в поєдинку не було. Однак, на думку Льюїса, габарити Ф'юрі стали проблемою для Володимира.
Колишній чемпіон світу переконаний, що українцю варто було змінити тактику, адже проти Тайсона він втратив перевагу в зрості в порівнянні з іншими своїми суперниками.
Причина його поразки? Просто йому раніше не доводилося битися з таким габаритним і рухливим боксером, як Тайсон Ф'юрі. Кличко звик працювати з позиції більш високого бійця. У нього не було переваги у зрості, і він мав тоді змінити тактику,
– зазначив Леннокс Льюїс.
Кличко – Ф'юрі: історія протистояння
- Як йдеться на сайті BoxRec, боксери зустрілися у Німеччині й поєдинок завершився перемогою Ф'юрі рішенням суддів. У тому поєдинку Тайсон завершив домінування Кличка, яке тривало з 2004 року, та відібрав в українця титули WBO, WBA та IBF.
- Очікувалося, що боксери проведуть реванш, який був прописаний у контракті на перший бій. Однак другий поєдинок зірвався через Ф'юрі, який заявляв про травми та депресію. Зрештою він вирішив завершити кар'єру, проте згодом повернувся у бокс і знову став чемпіоном світу, але вже за версією WBC.
- Натомість Кличко у 2017 році пішов з боксу після того, як програв Ентоні Джошуа.
- У ЗМІ були чутки, що 49-річний українець нібито прагне повернутися у спорт і навіть може зустрітися з Ф'юрі. Проте чинний чемпіон світу Олександр Усик вважає малоймовірним камбек Кличка та заявив, що той тренується для себе.