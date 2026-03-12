Чому Кличко програв Ф'юрі – легенда боксу вперше за багато років пояснив

У 2015 році відбулася одна з найбільших сенсацій в історії боксу – об'єднаний чемпіон світу Володимир Кличко несподівано програв Тайсону Ф'юрі. Завдяки цій перемозі зірка британського бійця яскраво засіяла, коли поразка наблизила Кличка до завершення кар'єри.

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс пригадав несподівану поразку Кличка від Ф'юрі. В інтерв'ю Seconds Out він поділився думкою, чому українець програв, хоча на папері був фаворитом.

Як Ф'юрі переміг Кличка?

За словами британця, Кличко був видатним боксером і ніякої недооцінки від нього в поєдинку не було. Однак, на думку Льюїса, габарити Ф'юрі стали проблемою для Володимира.

Колишній чемпіон світу переконаний, що українцю варто було змінити тактику, адже проти Тайсона він втратив перевагу в зрості в порівнянні з іншими своїми суперниками.

Причина його поразки? Просто йому раніше не доводилося битися з таким габаритним і рухливим боксером, як Тайсон Ф'юрі. Кличко звик працювати з позиції більш високого бійця. У нього не було переваги у зрості, і він мав тоді змінити тактику,

– зазначив Леннокс Льюїс.

Кличко – Ф'юрі: історія протистояння