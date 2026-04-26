Втечі в ліс на шашлики та повага від воєнкома: 3 маловідомі факти про Володимира Кличка
- Володимир Кличко почав займатися боксом у 13 років, під керівництвом брата Віталія, і виграв свій перший бій у меншій ваговій категорії.
- Юний Кличко, навчаючись у спортінтернаті, часто тікав із друзями в ліс на шашлики, не завжди серйозно ставлячись до тренувань.
Володимир Кличко – великий український чемпіон із боксу. Він входить у різноманітні рейтинги найкращих боксерів в історії цього виду спорту.
Однак деякі факти з життя Володимира Кличка є маловідомими, повідомляє 24 Канал. У цьому матеріалі згадані 3 цікаві сторінки з біографії "Доктора Сталевий Молот".
Коли відбувся перший бій Володимира Кличка?
Загальноприйнято, що в бокс Володимир Кличко прийшов у 14 років, коли вступив у броварський спортінтернат. Утім це не так. У 13-річному віці він брав участь у міських змаганнях із боксу. А тренував його тоді його брат Віталій.
Цікаво, що Володимира до самого завершення змагань не викликали на ринг. Виявилось, що не знайшлось суперників у його ваговій категорії. Утім юнаку дозволи боксувати в меншій категорії, де він провів напрочуд вдалий перший бій у житті та переміг за очками.
Як Володимир Кличко тікав у ліс на шашлики?
Навчаючись і тренуючись у спортінтернаті, юний Володимир часто тікав із друзями в ліс, де вони розпалювали вогнище та навіть часто смажили шашлики. Після такого юнакам, а особливо Володимиру, тренуватись не дуже хотілось.
Власне тоді в 14-річному віці юний Кличко не надто віддавався заннятям і вражав тільки своїми габаритами. Іноді Володимир, як-то кажуть косив, від тренувань. Він штучно піднімав собі темтературу. А ще Кличко-молодший любив добре поїсти, порушуючи режим і купуючи собі в найближчому магазині батон і кефір.
Що сталось із Кличком у військомматі?
Володимир Кличко вперше прийшов у військоммат у Києві разом зі своїм тренером Володимиром Золотарьовим. У приміщенні було дуже багато шуму та людей. Однак коли зайшов Володимир усі замовкли.
Навіть військком підірвався зі свого місця, щоб спілкувати з габаритним юнаком. Йому було робити це досить незручно. Він періодично то сідав за стіл, то вставав з-за нього, йому доводилось високо задирати голову, щоб говорити з Володимиром, і він часто збивався з "ти" на "ви".
