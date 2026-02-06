IBF може змусити Усика провести бій: хто буде суперником

Олександру Усику, можливо, доведеться провести обов'язковий захист поясу IBF. Суперником може стати той, із ким українець прагне зустрітись на рингу.

Про це в інтерв'ю Sky Sports розповів промоутер Френк Воррен. Суперником Усика може стати переможець бою, що відбудеться у квітні цього року.

Хто може стати суперником Усика?

Воррен вважає, що переможець поєдинку між Дереком Чисорою та Деонтеєм Вайлдером може стати обов'язковим претендентом на титул чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика. На думку промоутера, IBF вимагатиме від українця захисту титулу.

Усик отримав згоду від WBC, яка є наступною в черзі, на добровільний захист. Після цього він має битися з Агітом Кабаєлом. Тож, побачимо, що буде. Але обов’язкові претенденти призначаються, й із ними доведеться мати справу. Вайлдер або Чісора цілком можуть стати ними,

– зазначив Воррен.

Він додав, що для обох це останній шанс, оскільки вони вже не молоді спортсмени. Для одного з боксерів це буде кінець, оскільки він уже не зможе оговтатись після поразки.

Що Воррен сказав про Усика?

Промоутер заявив, що питання наступного бою Усика залежить від самого українця. Воррен сказав, що важливо зрозуміти, чи хоче цього поєдинку Олександр чи він піде в іншому напрямку.

"Усик просто хоче заробити. Він залишив свій слід у боксі. Він – надважковаговик 21-го століття", – додав Воррен.

Раніше Воррен в інтерв'ю для Clubhouse Boxing говорив, що Вайлдер може стати тим, хто зламає Усика. Утім у цьому поєдинку, якщо він усе ж відбудеться, промоутер віддає перевагу українцю. Він говорить, що буде здивований, якщо Усик не виграє бій у Вайлдера.

