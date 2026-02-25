Відомому боксеру з України заборонили битися: чи продовжить він кар'єру
- Український боксер Олександр Гвоздик зазнав поразки від Радівоє Калайджича на дебюті у Zuffa Boxing, що викликало розмови про завершення його кар'єри.
- Колишній чемпіон Віктор Постол підтримує Гвоздика, вважаючи, що поразка не є кінцем його кар'єри, незважаючи на думку промоутера Олександра Красюка, який радить зосередитися на майбутньому.
Український боксер Олександр Гвоздик на початку лютого дебютував у промоушені Zuffa Boxing. Боєць з Харкова зазнав сенсаційної поразки від Радівоє Калайджича, після чого експерти з боксу заговорили про кінець кар'єри для спортсмена.
Колишній чемпіон світу WBC Віктор Постол в інтерв'ю Sport-express.ua поділився думкою про майбутнє Гвоздика. Він підтримав харків'янина, який заявив, що сам вирішить, коли йому варто зав'язувати з боксом.
Що буде з кар'єрою Гвоздика?
На думку Постола, поразка від Калайджича не є крапкою в кар'єрі 38-річного Олександра, якого у світі боксу називають "Цвях".
Я думаю, що ні. Саня – дуже сильний і класний боєць,
– сказав Постол.
Додамо, що Гвоздик раніше казав, що якби він слухав усіх експертів, то вже б давно попрощався з професійним боксом. Він також з іронією зазначив, що не проти потрапити в хайлайти нокаутів в іншій ролі.
Зауважимо, що одним з перших, хто заговорив про завершення кар'єри боксера, був промоутер Олександр Красюк, який відомий співпрацею з Олександром Усиком. Красюк порадив спортсмену не триматись за минуле, а робити такі кроки, які б забезпечили успіх у майбутньому.
Що далі для Гвоздика після поразки?
Поєдинок Гвоздика та Калайджича відбувся 2 лютого: українець у першій половині бою двічі відправив серба в нокдаун, проте далі сам опинився на канвасі та в підсумку був нокаутований.
Коментуючи невдачу, харків'янин зізнався, що помилково вважав, що перемога вже забезпечена. Він також розповів, що хотів вразити публіку у своєму дебютному бою в Zuffa Boxing. Окрім того, спортсмен чітко дав зрозуміти, що розраховує на реванш з Калайджичем.
Після важкого нокауту Гвоздика відсторонили від боксу до 3 квітня 2026 року. Це стандартна процедура, щоб запобігти можливим ризикам для здоров'я. Українець заявляв, що лікарі не виявили жодних проблем у нього й він почувається добре.
За даними BoxRec, бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року провів 24 поєдинки на професійному рингу. На його рахунку за 12 років кар'єри в професіоналах 21 перемога (17 нокаутом). У пасиві колишнього чемпіона світу за версією WBC три поразки.