Наступний суперник Усика висунув жорсткий ультиматум українцю
Олександр Усик після перемоги над Ріко Верховеном повинен провести обов'язковий захист чемпіонського поясу WBC. Суперником українця має стати непереможний німецький боксер Агіт Кабаєл.
Кабаєл вирішив не чекати, коли бій з Усиком оголосять офіційно й закликав українця прийняти поєдинок або відмовитися від чемпіонського поясу. Агіт звернувся до Олександра у своєму інстаграмі.
Дивіться також Усика закликали возз'єднатися з Ломаченком після непереконливої перемоги
Кабаєл звернувся до Усика
33-річний Кабаєл заявив, що більше не мовчатиме й вимагає чемпіонський бій, адже є обов'язковим претендентом на пояс WBC.
Одне, чого я навчився за останній час: просто нокаутувати людей і мовчки чекати – це не зробить тебе чемпіоном світу. Саме тому я більше не буду мовчати. Завжди з повагою. Без трештоку – лише реальні слова. Усик, погнали. Приймай бій або звільняй пояс,
– написав Агіт.
Що відомо про бій Усик – Кабаєл
- 24 травня 39-річний Усик здобув суперечливу перемогу в поєдинку проти Ріко Верховена. Українець виграв бій технічним нокаутом в 11 раунді, адже рефері зупинив протистояння.
- Після поєдинку Кабаєл вийшов у ринг до Усика й вони навіть провели дуеаль поглядів. Президент WBC Маурісіо Сулейман підтвердив, що наступним суперником українця повинен стати саме Кабаєл.
- Френ Воррен, промоутер німецького спортсмена, повідомив, що бій його клієнта проти Усика може відбутися вже восени 2026 року. Сам Агіт наполягає на тому, щоб поєдинок відбувся у Німеччині.