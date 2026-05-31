"Не можна після такого виступу": ексчемпіон світу зробив тривожну заяву про Усика
Колишній чемпіон світу Карл Фремптон прокоментував рівень чемпіона WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика. Британський спортсмен змінив думку про непереможного українця.
Після того, як Усик виступив проти Ріко Верховена, Фремптон вважає, що українець не зможе перемогти Агіта Кабаєла чи Мозеса Ітауму. Його слова передає Pro Boxing Fans.
Дивіться також Усик чи Ф'юрі: Верховен обрав собі наступного суперника
Що Фремптон сказав про Усика?
Ексчемпіон світу припустив, що 39-річного Олександра почав "наздоганяти час".
Рано чи пізно всі бійці перестають бути тими, ким були раніше. А коли ти провів таку кар'єру й стільки років віддав боксу, як Усик, то в певний момент це починає позначатися. Якщо судити за виступом проти Ріко, то я б віддав перевагу Кабаєлу та Мозесу Ітаумі в боях проти нього,
– сказав Фремптон.
На думку британця, Усику варто провести ще один поєдинок, після чого завершити кар'єру.
"Якби я був Усиком, то, мабуть, сказав би, що після цього потрібно провести ще лише один бій. Не можна завершувати кар'єру після такого виступу проти Ріко. Ще один поєдинок – або реванш із Ріко, або бій з іншим великим ім'ям – і все, досить", – зазначив він.
Урешті-решт, Фремптон додав, що наразі Усик навряд чи зможе перемогти талановитого британця Ітауму.
"До останнього бою я б сказав, що переможе Усик, але у Мозеса є шанс. Але зараз більшість людей, напевно, поставили б на Мозеса, якщо виходити з того виступу, – сказав Фремптон", – резюмував боксер.
Чому критикують Усика?
- 24 травня непереможний Усик провів бій проти кікбоксера Ріко Верховена, який тільки вдруге бився за правилами боксу. Попри всі прогнози експертів нідерландець несподівано став проблемою для українця.
- Ріко завдав більше точних ударів, а також після 10-го раунду мінімально перемагав Усика на суддівських записках. Моментом істини став 11-й раунд, коли Олександр потряс суперника потужним аперкотом.
- Після того, як Верховен отримав багато часу на відновлення, українець кинувся його добивати. Рефері вирішив зупинити поєдинок, адже нідерландець вже не захищався і пропускав важкі удари.
- Низка експертів критикують рефері Марка Лайсона, мовляв, той украв у Верховена перемогу, адже зупинив бій буквально одночасно з гонгом. У відповідь на критику Лайсон пояснив, що просто не чув гонг.
- Щодо Усика, то директор команди українця Сергій Лапін наголосив, що вирішальне значення має результат. Він підкреслив, що Верховен виявився складним і незручним суперником.