WBC вопреки всему приняла сенсационное решение по бою Усика

В следующем поединке Александр Усик встретится с кикбоксером Рико Верховеном. Для нидерландского бойца это будет только второй бой по правилам бокса.

На кону поединка таки будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC. Всемирный боксерский совет объявил, что санкционирует бой чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Усика и Верховена как добровольную защиту титула украинцем.

Бой Усика: что известно о встрече с Верховеном?

На ежегодной конференции в Бангкоке WBC предоставила Усику право на добровольную защиту титула. Впоследствии WBC получила петицию о санкционировании боя Усика против Верховена как добровольной защиты титула.

Это решение означает, что Верховен, несмотря на то, что не входит в рейтинг WBC и провел только один поединок в профессиональном боксе, имеет шанс стать чемпионом мира.

Это интересно! Если Верховен победит украинца, то сможет побить рекорд украинца Василия Ломаченко, который стал чемпионом мира за три поединка.

