WBC вопреки всему приняла сенсационное решение по бою Усика
- Александр Усик проведет следующий бой против кикбоксера Рико Верховена, где на кону будет титул чемпиона мира WBC.
- WBC санкционировала этот бой как добровольную защиту титула Усиком, несмотря на ограниченный опыт Верховена в профессиональном боксе.
В следующем поединке Александр Усик встретится с кикбоксером Рико Верховеном. Для нидерландского бойца это будет только второй бой по правилам бокса.
На кону поединка таки будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC. Всемирный боксерский совет объявил, что санкционирует бой чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Усика и Верховена как добровольную защиту титула украинцем.
Бой Усика: что известно о встрече с Верховеном?
На ежегодной конференции в Бангкоке WBC предоставила Усику право на добровольную защиту титула. Впоследствии WBC получила петицию о санкционировании боя Усика против Верховена как добровольной защиты титула.
Это решение означает, что Верховен, несмотря на то, что не входит в рейтинг WBC и провел только один поединок в профессиональном боксе, имеет шанс стать чемпионом мира.
Это интересно! Если Верховен победит украинца, то сможет побить рекорд украинца Василия Ломаченко, который стал чемпионом мира за три поединка.
Усик – Верхове: что известно о бое?
- Непобедимый Усик и наиболее успешный кикбоксер мира Верховен померяются силами 23 мая в Гизе. По данным BoxRec, для украинца это будет первый бой после того, как в июле 2025 года он нокаутировал Даниэля Дюба.
- Идея провести этот поединок вызвала критику ряда экспертов. Дело в том, что нидерландский кикбоксер получил шанс на встречу с чемпионом мира уже во втором бою.
- Так, британский боксер Дэвид Аллен заявил, что есть ряд боксеров, которые не только ждут шанса встретиться с Усиком, но и заслужили его. Кроме того, поединок вызвал перепалку между обозревателем Майком Коппинджером и Фернандо Сабатини. Последний раскритиковал эксперта, который поддержал бой Усика и Верховена.
- На фоне споров WBC отрицала чемпионский статус поединка и обещала создать церемониальный пояс с элементами египетских пирамид.