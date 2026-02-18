Ніхто в цьому не зацікавлений, – Ф'юрі "поховав" потенційний бій Усика

Тайсон Ф'юрі висловився про можливий бій Олександра Усика проти Агіта Кабаєла. Боксери можуть провести поєдинок, адже німець є претендентом на титул WBC, який утримує українець.

Ф'юрі вважає, що 39-річний Усик не буде битися з Кабаєлом, повідомляє IFL TV. Боксер з Британії сказав, що таке протистояння нікого не зацікавить, а тому не принесе доходів бійцям.

Що Ф'юрі сказав про бій Усик – Кабаєл?

Хоча Ф'юрі зазначив, що Кабаєл заслуговує на шанс проти Усика, на його думку, українець не погодиться на поєдинок саме через низький інтерес.

Тайсон, який у квітні повернеться на ринг, щоб зустрітися з росіянином Арсланбеком Махмудовим, додав, що боксерам-чемпіонам, які звикли до високих гонорарів, складно себе мотивувати на поєдинки, як-от Усик – Кабаєл.

І якщо не буде великих грошей, я не бачу, як він (Усик – 24 Канал) це зробить. Поки хтось не викладе велику гору грошей на стіл і не скаже: "Добре, хлопці, бийтеся один з одним!",

– заявив британець.

Чи можливий бій Усика з Кабаєлом?