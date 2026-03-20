Усику хочуть підсунути ще один бій на завершення кар'єри

Об'єднаний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик назвав імена боксерів, з якими хоче провести бої до завершення кар'єри. Однак плани українця можуть зруйнувати інші бійці.

Потенційним суперником Усика може стати Лоуренс Околі або Тоні Йока. Про це сказав промоутер Френк Воррен під час подкасту на ютуб-каналі Frank Warren's Queensberry Promotions.

Хто може стати суперником Усика?

Околі та Йока зустрінуться у поєдинку вже 25 квітня. За словами промоутера, переможець протистояння претендуватиме на бій з чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF Усиком. Він також нагадав, що Околі очолює рейтинг WBC.

Тож переможець бою Околі – Йока буде у чудовій позиції, щоб битися з Усиком, коли він почне проводити обов'язкові захисти,

– сказав Воррен.

Зверніть увагу. Наступний бій Усика відбудеться 23 травня. У Гізі 39-річний спортсмен проведе добровільний захист поясу WBC проти Ріко Верховена.

Чи стане Околі або Йока суперником Усика?

Нещодавно Усик анонсував, що проведе до завершення кар'єри три поєдинки – проти Верховена, переможця протистояння Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, а також Тайсона Ф'юрі.

Однак у плани чемпіона світу може втрутитися не тільки Околі чи Йока, а також володар тимчасово поясу WBC Агіт Кабаєл. Раніше була інформація, що Усик втратить титул WBC, якщо не проведе обов'язковий захист поясу.

Щодо Кабаєла, то непереможний німецький боксер обурився через плани українця і сподівається, що WBC стане на його бік.

